Pendiente, reinstalación de exfuncionarios involucrados en ‘Coahuilazo’

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que hasta la fecha sigue pendiente la reinstalación de los exfuncionarios que se vieron involucrados en el “Coahuilazo”, sin embargo, no se estimó una fecha de cuándo podrían concluir.

El subprocurador ministerial, Norberto Ontiveros, explicó que los casos se encuentran a cargo de la Dirección Jurídica, no obstante, hasta el momento siguen en espera.

Manifestó que uno de ellos ya había sido liquidado, mientras que otro solicitó un amparo para su reinstalación.

“Uno de ellos había presentado un amparo previo a la petición de reinstalación, por lo que se estaba a la espera de resolución del mismo, el cual tenía por objeto dejar las cosas como estaban, lo que a nosotros nos impedía actuar hasta que se resolviera”, dijo.

Indico que ante ello los casos se encuentran siendo desahogados en la Dirección Juirídica.

Indicó que cada uno cuenta con un expediente en particular, debido a la complejidad de los casos.

Hace unos días que se dio a conocer que el ex comandante Sergio Tobías uno de los involucrados en el “Coahuilazo”, fue ejecutado afuera de las instalaciones de un gimnasio de la colonia Morelos.

Fue en marzo cuando el ex comandante acudió a la procuraduría a pedir su reinstalación en conjunto con Everardo Rosales, ex coordinador del Grupo de Homicidios, Julio César Ruiz Esquivel, ex agente de la Policía Estatal; Juan Fermín Medina Torres, exjefe de grupo de robos; Cuauhtémoc Rosales Galindo ex comandante y Enrique Sánchez Zapata, ex primer oficial de la Policía Operativa.



