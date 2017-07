Reaccionan partidos a exceso en gastos de campaña

TORREÓN, COAH.-

Después de que ayer el Instituto Nacional Electoral informara que tras una fiscalización a las campañas del 4 de junio, se detectó el rebase de topes de gastos de los candidatos al gobierno de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme (PRI) y Guillermo Anaya Llamas (PAN) debido a que se encontraron gastos no reportados por más del 31% y 26%, respectivamente, los partidos de ambos emitieron pronunciamientos.

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, rechazó categóricamente que el gobernador electo haya rebasado el tope de gastos de campaña y aseguró que lo que demostrará en su momento.

El presidente tricolor exigió al resto de los candidatos que piden la anulación de los comicios "no pretender ganar en la mesa, con presiones, mentiras y difamaciones, lo que no fueron capaces de obtener en la jornada electoral".

Dijo que las elecciones se ganan con votos y “en Coahuila los ganamos y los haremos respetar… para nosotros lo que es relevante es que defendamos el voto libre de los coahuilenses, respetando a la ciudadanía y a las instituciones electorales”.

Ochoa Reza señaló que una vez que tengan la notificación de las autoridades electorales competentes, presentarán la totalidad de la documentación que se requiera, para aclarar puntualmente los gastos de campaña y quede acreditado que no hubo rebase alguno de parte de Miguel Riquelme.

Agregó que “los falsos demócratas deben comprender que la legislación electoral, que fue construida y aprobada por todas las fuerzas políticas, es pareja para todos y todos deben sujetarse las reglas del juego democrático, sin excepciones”.

Puntualizó por reiterar que defenderán cada uno de los votos que sumados, dieron “de manera clara y de manera clara y contundente dieron un mandato: que Miguel Riquelme sea gobernador de Coahuila”.

Por su parte, el dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya Cortés, emitió también un comunicado este domingo, en el que pide que se anule la elección a gobernador al señalar que es evidente que el candidato del PRI en Coahuila rebasó los topes de campaña.

“Lo hemos dicho y lo hemos demostrado: entre las muchas trampas que el PRI hizo en Coahuila estuvo el rebase de los topes de campaña. Por lo tanto, se debe anular esa elección”, expresó el líder del PAN.

Recordó que en la Constitución se establece que cuando en una elección la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor a 5 puntos porcentuales y el rebase del tope de campaña sea mayor a 5 puntos, se anulará la elección.

Insistió en que la Unidad de Fiscalización del INE que valore todas las pruebas que su partido ha presentado, ya que “lo que está en juego no es solamente el futuro de Coahuila, sino de la democracia en el país”.

Pese a que de acuerdo a lo reportado ayer por el INE se indicaba que Guillermo Anaya también habría excedido el gasto, el presidente del PAN no se expresó al respecto en el documento, aunque el domingo el excandidato señaló en una misiva que “la Alianza Ciudadana por Coahuila no pagó representantes de casilla, por lo que no existiría ningún problema de rebase de los topes”.

De acuerdo con la fiscalización revelada ayer, Miguel Riquelme rebasó el tope de gastos por 5 millones 981 mil 222 pesos, que equivale al 31% de los 19.24 millones de pesos que tenían como tope de gastos de campaña, mientras que el panista lo habría hecho por 5 millones 118 mil 972 pesos, que equivale al 26% más.



Ambos partidos se pronunciaron sobre los topes de campaña en Coahuila. (ARCHIVO)

