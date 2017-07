Jaime Muñoz asume el reto de formar lectores

YOHAN URIBE

El Siglo de Torreón

Luego de a√Īos de formar, tanto escritores como lectores, adem√°s de editar la revista Estapa del Nazas, en el Teatro Isauro Mart√≠nez; el maestro Sa√ļl Rosales, deja la coordinaci√≥n de literatura del teatro. En su lugar, el escritor lagunero Jaime Mu√Īoz, ha asumido el reto de seguir impulsando la literatura desde el TIM.

Todos lo programas del teatro, el taller permanente, el caf√© literario y las presentaciones de libros continuar√°n iguales. A continuaci√≥n, el escritor Jaime Mu√Īoz, comparti√≥ parte de lo que significar√° est√° nueva tarea.

→ ¬ŅContinuar√° el TIM con el taller de formaci√≥n los s√°bados y buscar√°n acercar a nuevos p√ļblicos?

El taller literario seguirá con sus sesiones de los sábados y se encuentra, como siempre, permanentemente abierto a los ciudadanos interesados en escribir literatura. La dinámica será la habitual en términos de crítica a los textos producidos por los talleristas y comentarios sobre la obra de autores ya conocidos, lo que es indispensable, pues comporta un conocimiento de las herramientas necesarias en el oficio de escribir.

→ ¬ŅEn el caso de Estepa de Nazas, han pensado en la opci√≥n digital para que se siga publicando?

Lo primero es continuar con su edici√≥n e impresi√≥n en papel, es decir, que siga saliendo como hasta ahora. A esto se le sumar√°n dos modalidades relacionadas con el espacio digital: que se renueve la visibilidad de toda la colecci√≥n en internet y que a ella se agregue cada n√ļmero publicado desde ahora.

→ ¬ŅEl caf√© literario seguir√° con el mismo formato de formaci√≥n de lectores a trav√©s del cuento, o han pensado en introducir cambios?

Este es otro espacio bien arraigado en la din√°mica del TIM, as√≠ que seguir√° como hasta ahora, con sesiones semanales en las que un comentarista y el p√ļblico se aproximan a la obra de un cuentista para destacar las virtudes y, si los hay, los defectos de alg√ļn relato. Es probable que en lo venidero haya ciclos que trabajen sobre otros g√©neros como el ensayo y la cr√≥nica.

→ En fechas recientes han editado algunas publicaciones con la Ibero Torre√≥n ¬Ņseguir√°n publicando autores?

En estricto sentido, fue una: Nómadas de papel, libro de Héctor Esparza y Armando Monsiváis. El trabajo de coedición está abierto cuando hay buena disposición interinstitucional. En mi caso he trabajado como editor-enlace en numerosos proyectos conjuntos y no veo la razón para descartar ahora esta valiosa estrategia.

La coedición es hoy una fuente rica de posibilidades para la puesta en circulación de libros y por fortuna sé cómo establecer esos contactos entre instituciones que, como en el caso de la Ibero Torreón y el TIM, siempre han tenido apertura al trabajo conjunto.

→ ¬ŅSigue siendo un reto acercar j√≥venes a la lectura?

Sí, es un desafío permanente. Las instituciones (escuela, centros culturales, editoriales…) tienen ahora un reto tremendo frente a las nuevas tecnologías. Ha surgido un nuevo tipo de lector: hoy es inestable, fragmentario, huidizo y algo facilista, de suerte que la lectura como la concebíamos antes (un sujeto frente al libro) ya no es tan habitual, pues hoy se lee mucho en pantalla y bajo el acoso permanente de mensajes multimedia.

No soy de los que creen, sin embargo, que el lector ha muerto. En todo caso creo que el lector de la vieja guardia está en peligro de extinción, es cierto, y lo que debemos hacer ahora es aprender a movernos entre la digitalidad y el papel, no temer a los nuevos soportes de la palabra y la imagen tal y como los jóvenes no les temen.

Archivo

Programas En literatura el TIM tiene abierto: En literatura el TIM tiene abierto: ⇒ El Caf√© Literario, todos los martes a las 10:30 de la ma√Īana. ⇒ El taller de Literatura, todos los s√°bados en la ma√Īana.

Definidos. Los programas de literatura del Teatro Mart√≠nez continuar√°n abiertos al p√ļblico en general de manera permanente, ahora coordinados por Jaime Mu√Īoz.

M√°s de Cultura

... Anterior Siguiente ...