Eliminan fuero, pero...

CONGRESO DE COAHUILA APRUEBA REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA CREAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

EL SIGLO DE TORREÓN

A tan sólo 20 días de vencer el plazo para la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso de Coahuila aprobó ayer por mayoría el paquete de 34 reformas constitucionales para la creación del sistema, además de la eliminación del fuero para servidores públicos de elección popular.

No obstante, la revocación de mandato, exigencia de la Alianza Anticorrupción, no fue incluida en el dictamen, además de que la selección de candidatos a ocupar los cargos de fiscal general y fiscal anticorrupción no fue separada completamente de la intervención del gobernador.

En medio de protestas de organismos ciudadanos que pedían un sistema más autónomo y abierto a la sociedad, el Congreso local aprobó con 16 votos a favor (de los diputados del PRI, Verde y Nueva Alianza) y 6 en contra (del PAN, PPC y UDC) el paquete de reformas que permitirán instalar en Coahuila el sistema, crear una fiscalía general, otra fiscalía especializada y un tribunal de justicia administrativa.

La sesión del Congreso de Coahuila inició a las 8:00 horas y concluyó a la 13:30 horas. Previo a la sesión, integrantes de la Alianza Anticorrupción Coahuila colocaron mantas en la Sala de Sesiones con la leyenda "Ley a modo".

Durante la discusión de las reformas en el pleno, el líder de la bancada panista, Jesús de León, recriminó que no se haya incluido la revocación de mandato en las reformas propuestas, mientras que el diputado priista, Melchor Sánchez, respondió que eso no está incluido en la ley federal.

Lo aprobado por los legisladores incluye la eliminación del fuero a los servidores públicos -aunque tampoco lo incluye la ley federal-, además de la transformación de la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía General del Estado, que contará con un fiscal anticorrupción.

Este fiscal deberá ser elegido previa convocatoria pública abierta y transparente y aprobado por dos terceras partes del Congreso, aunque tendrá que recibir el aval del gobernador. Además, el fiscal anticorrupción podrá ser removido por el fiscal general del Estado.

El Sistema Estatal Anticorrupción será la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Este sistema se conformará por el Consejo de Participación Ciudadana, que estará integrado por cinco consejeros. Además se creará un comité de coordinación que se conformará por seis funcionarios públicos y uno de los cinco consejeros.

Las reformas aprobadas serán enviadas a los ayuntamientos para su votación, y una vez que las apruebe el 51 % de ellos, se remitirán nuevamente al Congreso local.

