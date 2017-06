De carácter altruista, niño ganador

PERLA SÁNCHEZ

Andrés Emiliano de la Garza, el niño ganador a nivel nacional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, practica labores de altruismo en conjunto con su familia, situación que desde que tenía cinco años, lo ha ayudado a valorar la importancia por el estudio, así como la perseverancia de ser cada día mejor.

Emiliano de la Garza tiene doce años de edad y cuenta con dos hermanos mayores que él; una hermana que estudia medicina, así como otro hermano que estudia el nivel de secundaria.

Actualmente estudia en la escuela primaria Lic. Benito Juárez García en Saltillo.

Pese a que ha mantenido promedios excelentes por varios años de más de 9.5 de calificación, esta es la primera vez que Emiliano participa y gana un concurso nacional, lo cual ha llenado de orgullo a su escuela y a sus familiares.

"Todo el año me preparé para esta prueba y desde hace un año he pensado estudiar mecatrónica. La materia de matemáticas es la que más me llama la atención", dijo.

En su tiempo libre Emiliano gusta de ver películas del género de fantasías, así como de jugar en con videojuegos.

Aún cuando ha tenido grandes oportunidades educativas, Emiliano no deja de observar que en su entidad, aún existen muchos niños que no tienen la oportunidad de estudiar, lo cual asegura es preocupante.

"Me ha tocado ir a los ranchitos donde hay unos niños de bajos recursos, que no cuentan con educación. Nosotros cada año vamos a entregar regalos, pero no es suficiente", dijo.

Añadió que en ocasiones han ido a lo ejidos de la "La Encantada" o a "La Joya" del municipio de Saltillo, en donde se llevan a cabo labores comunitarias de todo tipo.

"Es necesario que el gobierno apoye a los niños, es un problema grave, pues hay muchos niños sin educación", expuso.

Por su parte su madre Lorena Rosales de 45 años de edad, manifestó estar orgullosa, pues los objetivos planteados era que destacara entre 36 niños, lo cual incluso fue superado.

"En comparación con el resto de sus hermanos es extrovertido, es muy servicial, me ayuda mucho en los proyectos de apoyo a la comunidad los fines de semana desde los cinco años. Siempre está al pendiente de qué se ofrece", destacó.

Caso. Los papás de Emiliano se dedican a la ingeniería química, no obstante, entre sus preferencias está estudiar mecatrónica.

