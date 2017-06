Sobre la recta final, Coahuila pide crédito

FALTAN 5 MESES PARA QUE CONCLUYA LA ADMINISTRACIóN

A cinco meses de concluir la administración, el Gobierno de Coahuila pide un nuevo crédito bancario por 350 millones de pesos.

El crédito a corto plazo será contratado con el Banco Multiva. De acuerdo al Acta de Fallo del proceso competitivo Coahuila03 el esquema de amortización será de tres pagos iguales de capital de manera mensual.

A los 350 millones de pesos se sumarán la Comisión de apertura de crédito más IVA. Este monto se deberá liquidar durante el primer pago a capital.

Por ser un crédito a corto plazo, el Estado no requirió autorización del Congreso Local, la única restricción que establece la Ley de Disciplina Financiera es que sea pagado antes del primero de septiembre, ya que el 30 de noviembre termina la actual administración a cargo de Rubén Moreira.

De acuerdo al secretario de Finanzas, Ismael Ramos, este crédito será utilizado para solventar problemas de flujo.

Ramos aseguró que se el recursos se utilizará para el rubro de Gasto Corriente. Proveedores de la actual administración.

"Tenemos problemas de flujo de dinero que vienen calendarizados. Nosotros recibimos un recurso que viene calendarizado durante todo el año, entonces en algunos casos se requiere el pago del 30 % en obra y no viene calendarizado, entonces nosotros lo que queremos es pagar eso y recuperar el dinero cuando ya venga calendarizado", explicó el secretario de Finanzas.

¿Pone en riesgo las finanzas del Estados por gasto no contemplado como el pago de comisiones y tasas de interés?, se le preguntó.

"No. La cantidad no es muy importante y las comisiones a lo mejor no llegan a, no sé. No tengo el dato. No hay daño".

Respecto a las obras a las que será destinado los 350 millones de pesos, indicó que se publicará un documento donde se detalle la información.

Datos Para saber sobre el crédito: Para saber sobre el crédito: ⇒ El 8 de junio se aprueba contratar el crédito con Banco Multiva. ⇒ Se pagará en 3 meses. ⇒ Crédito a corto plazo.

Explicación. El crédito será utilizado para solventar problemas de flujo.

