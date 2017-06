Emprenderán acciones legales contra quienes ingresaron a la PGJE Acuña

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

PIEDRAS NEGRAS, COAH







COMENTAR

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) prepara las acciones legales correspondientes en contra de las personas que ingresaron a un área considerada restringida en la delegación de dicha dependencia en la zona norte II, en Ciudad Acuña; durante la semana pasada y donde dieron cuenta de la presencia de paquetes electorales resguardados por el Ministerio Público.

Homero Ramos Gloria, titular de la PGJE señaló que se tienen plenamente identificadas a las personas que ingresaron, considerando que en dicho edificio se cuenta con cámaras de video vigilancia. Y estableció que actualmente se estudia el caso; aunque aún no se ha determinado bajo que figura delictiva.

"Es un área restringida allí, no deberían estar. Vamos hacer lo contundente, ahorita está el sub procurador Norberto Ontiveros, precisamente estudiando y viendo lo que el caso amerite. ¿Se tienen plenamente identificadas a las personas? Si claro, están las cámaras de seguridad. Vamos a ver primero que termine el sub procurador, el estudio correspondiente y luego ya veremos", respondió Ramos Gloria respecto al delito que se imputaría.

El procurador manifestó que son dos las investigaciones relacionada con los hechos violentos registrados en la sección 010 de Ciudad Acuña, durante la noche del pasado cuatro de junio y de donde fueron aseguraron varios paquetes electorales.

Refirió que una de las investigaciones la realiza la propia PGJE dentro de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales de Coahuila, y la otra, que la realiza la FEPADE (Federal).

"Ellos ya tenían alguna denuncia al respecto, según me comenta el titular de la misma y vamos a compartir lo que es tanto nuestro como lo de ellos, para poder llegar a una conclusión", refirió el Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila; al cuestionarle que la FEPADE dio a conocer que investigaría la denuncia que también recibieron sobre la presencia de paquetes electorales en la delegación de la PGJE en la zona norte II en Ciudad Acuña.

Tal y como le dimos a conocer, el pasado viernes por la tarde, Lorenzo Menera Sierra, candidato independiente a la presidencia municipal de Piedras Negras, acompañado de otras cuatro personas; transmitió en vivo a través de su página de facebook el ingreso a las instalaciones de la PGJE en Ciudad Acuña, llegando un área considerada restringida.

En dicho lugar se localiza la oficina del comandante de la Policía Estatal y a un costado fueron localizadas urnas con boletas electorales de la pasada jornada electoral de Coahuila y que denunciaba que dicho material era parte del fraude realizado en dicho proceso electoral.

Posteriormente, Ramos Gloria dio una conferencia de prensa en la que detalló que dicho materia, electoral era evidencia resguardada, derivada de una carpeta de investigación que realizan respecto a los hechos violentos registrados en la sección 010 de Ciudad Acuña, una de las más concurridas en los procesos electorales.

Estableció que derivado de dicha investigación hay 20 personas individualizadas y que todo lo que se encontraba en el lugar no eran actas de cómputo.



Refirió que una de las investigaciones la realiza la propia PGJE dentro de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales de Coahuila, y la otra, que la realiza la FEPADE (Federal). (ARCHIVO)

Etiquetas: elecciones coahuila

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...