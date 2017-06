Cristóbal Jodorowsky difunde la psicomagia

YOHAN URIBE El Siglo de Torreón

El psicomago, poeta, pintor, escritor, cineasta, y creador; Cristóbal Jodorowsky; de visita en La Laguna, donde ofreció una función de psicoteatro e impartirá el taller vivencial "Metagenealogía: Sanación del árbol genealógico", compartió parte de su experiencia.

"La psicomagia se asimila al lenguaje de los sueños actúa por el acto y la metáfora en lugar de enseñarle al inconsciente hablar el lenguaje del intelecto, como lo hace el psicoanálisis, es el intelecto el que aprende hablar el lenguaje del inconsciente, entonces se crean actos que le dan forma al conflicto, así a través de los sentidos, la persona que transita el acto lo percibe y lo puede moldear".

Para explicarlo, Cristóbal, compara su definición con la formula de Einstein, E=mc²; antes de Einstein no se podía moldear la energía atómica, cuando el crea esa visión se pudo moldear y hacer todo lo que se hace con la energía, la psicomagia es igual, ya que la energía psicológica es abstracta a un conflicto con el papá, la mamá, rabias, etcétera, son abstractos.

Para compartir su visión, Jodorowsky escribió el libro El collar del tigre, que puede ser descargado gratuitamente a través de varias plataformas digitales.

"Cuando yo escribí este libro nadie me pago por hacerlo, no es un libro comercial, lo hice como un intento de compartir mi experiencia y mi camino con este arte sanador que acaba de nacer, yo pienso que soy el primero en haberlo experimentado en forma tan profunda, ver lo que funciona más, lo que funciona menos".

El actor comenta que cuando se pregunto para qué había escrito el libro, sin estaría a la espera de que se lo compraran en algún país, de dio cuenta que en realidad quería compartir, y desde hace ocho años lo regala a través de internet.

"Yo comencé este camino porque sufría, todavía sufro, menos, a pesar de que mis padres eran conscientes, cuando yo nací eran los años setenta, ellos comenzaban su camino, mi madre salió de un orfanato y mi padre viene de padres bárbaros, entonces cuando ellos se encontraron apenas estaban y yo fui el conejillo de indias.

Fue magnifico porque viví una educación experimental total, pero no sabían amar, y a pesar de ellos mismos me marcaron fuerte. Yo fui el hijo, no hay más ni menos, pero que salió más herido y que tuve mucho material para trabajar sobre mi mismo, y cuando apareció la psicomagia en mi familia, dije esto es la esperanza, con esto me voy a salvar, yo tengo que hacerla y entonces me metí a fondo en todo y además habían muchas herramientas y conocimiento en mi casa, me pegue a mis padres y decidí absorberlo todo por una verdadera sed de sanarme y aun me acompaña hoy".

El artista puntualizó la necesidad que tenemos de descubrir, percibir y vivir otra realidad diferente a la que nos presentan, ya que muchas veces lo que ven los sentidos no es exactamente la realidad, porque desde donde mira nuestro cerebro es un marco de referencias muy limitado.

Cristóbal, quien visita la región por primera vez, con la intención de compartir, como una voluntad de la experiencia, como lo hace con su familia, sus amigos.

"Yo hablo con mis hijos y cuando por ejemplo me dice mi hija que se siente insegura, le digo, bueno toma un estatua y eso corresponde a una inseguridad mía y de tú mamá entonces pon nuestros nombres vete a pasear, hablalé, cómprale unas palomitas, tomate un café con la inseguridad y después de tres horas tírala por un río",

El humor y la sonrisa, como una herramienta de transformación, fue parte también de una de las formas de compartir que explicó Jodorowsky.

Formación

Cristóbal se formó en la escuela de Mimodrama de Marcel Marceau, en la técnica de Stanislavski, y en talleres del Teatro Laboratorio de Grotowski. Su formación histriónica continuó en el Acteur Studio de John Strasberg en París. Fue el actor principal en el Teatro del Silencio, en Aurillac, Francia, durante cinco años. También se desarrolló como bailarín de danza contemporánea en la Compañía Francesa L'Estampe. Interpretó a "Fénix", el protagonista en la película de culto "Santa Sangre" (1985), de Alejandro Jodorowsky.

Su trabajo como pintor ha sido expuesto en numerosas exhibiciones individuales en Francia y otros países europeos. Desde hace algunos años regresó a México e imparte talleres vivenciales y diferentes puestas en escena donde ha fusionado la terapia de la psicomagia con el teatro y que presenta con gran éxito.

El libro El collar del tigre, se puede descargar gratis en:
⇒ www.cristobaljodorowsky.com.
⇒ En plataformas de servidores como Google y Yahoo.

Su visita. El actor, escritor y psicomago Cristóbal Jodorowsky, se encuentra de visita en La Laguna para ofrecer una función de psicoteatro y un taller vivencial.

