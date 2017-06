Dan clase sobre la vida de Humberto Moreira

SALTILLO, COAH.-

La Secretaría de Educación informó que inició un expediente de investigación contra una maestra que modificó el plan de estudios para impartir en clase la vida y obra del político coahuilense Humberto Moreira. La Secretaría informó a través de su dirección de Comunicación Social que no existen indicaciones para modificar el plan de estudios.

Fue la maestra Mía Medellín, quien trabaja en una escuela primaria del municipio de Sacramento, quien exhibió en redes sociales que agregó al programa de estudio un apartado en su clase al que llamó "La Vida de Humberto Moreira".

"Mis niños estudiaron su biografía. Desde que nació hasta los cargos que desempeñó. Les puse un video", publicó en Facebook, además incluyó fotografías de trabajos de los alumnos referentes a la vida de Moreira. No obstante, uno de los menores confrontó a la docente a quien dijo "Maestra, el señor robó dinero, dijo mi mama", y la maestra respondió "él no se lo robó, porque el que roba está en la cárcel, él les gestionó uniformes, zapatos, modernizo la escuela, hizo el aula de apoyo, el comedor y desayunos. Mi laptop él me la regalo".

Medellín forma parte del Partido Joven, al cual pertenece Moreira. Tras abrirse la carpeta de investigación, la maestra indicó que no realizará declaraciones a medios de comunicación. "¿Qué tiene de malo hablarles de Humberto Moreira Valdez? No entiendo la molestia, no desvíe el plan de estudios, sólo hice una intervención terminante mi clase. Mis alumnos saben de los beneficios así como los padres de familia".



