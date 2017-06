Espionaje telefónico no está prohibido; debe estar autorizado por un juez: CNDH

SALTILLO, COAH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó que cualquier intervención de cualquier tipo de comunicación, no está prohibida, pero cuenta con formalidades jurídicas, no obstante, al no advertirse ésta, representan una violación de los derechos humanos.

El día de hoy se dio a conocer que ante la Procuraduría General de la República (PGR), fue denunciado que activistas y periodistas son espiados a través de sus teléfonos celulares.

Raúl González Pérez, presidente de CNDH, explicó que hasta el momento desconoce el caso en específico, no obstante, dijo estar informado sobre el caso.

“La intervención de cualquier comunicación no está prohibida, pero si tiene formalidades jurídicas y cuando no se observan esas, se violan los derechos humanos”, dijo.

Añadió que la formalidad de intervención telefónica debe estar autorizada por un juez.

Explicó que la solicitud se puede realizar por aquellas autoridades que por ley están autorizadas, por lo que fuera de esos supuestos cualquier intervención sería ilegal.

No obstante, indicó que en ese sentido la CNDH no cuenta con denuncias o quejas oficiales.

El día de hoy el The New York Times dio a conocer que periodistas y activistas mexicanos han sido espiados con un software llamado Pegasus por el Gobierno Federal.

Asimismo en un medio local fue recordado que en específico el gobierno de Coahuila, adquirió en el 2014 un programa para la localización e intervención de teléfonos para la investigación de secuestros. En ese tiempo se generó suspicacia en algunos políticos coahuilenses, quienes acusaban que el equipo era utilizado para espionaje.



