Fepade suma 59 casos a investigar

LA FISCALíA NO PERSIGUE PARTIDOS POLíTICOS NI AGRUPACIONES

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales cuenta ya con 59 carpetas de investigación abiertas del Proceso Electoral que aún se vive en el estado de Coahuila por presuntos delitos en el tema de electoral.

Hasta el martes 13 de junio, eran 53 las carpetas que se tenían abiertas por presuntos delitos electorales, cifra que para el viernes 16 se incrementó a 59, de acuerdo con la información de Luis Espíndola, comisionado de la Fepade en el Proceso Electoral 2016-2017 en el estado.

"Los proceso de las carpetas, que son parte de las denuncias que se presentaron con motivo del proceso electoral en Coahuila, se siguen integrando", dijo Espíndola, quien aclaró que la Fiscalía persigue personas no partidos políticos, no persigue agrupaciones, sólo a una persona a quienes se les puede adscribir alguna conducta delictiva.

Recordó que de manera presencial ante un Ministerio Público Especializado, recibió 25 denuncias en toda la entidad, además durante el operativo móvil que realizó la Fepade, se recibieron 55 denuncias. Ya través de las herramientas de atención ciudadana, se recibieron 190 entre Fepadenet, Fepademóvil y Fepadetel.

Luis Espíndola explicó que dentro de la Ley General de Delitos Electorales establece sanciones que van desde prisión gasta multas por delitos del orden electoral, "aunque no están considerados por la norma como delitos graves, no quiere decir que no tengan una sanción, sí la tienen y va desde prisión hasta una multa".

Sin embargo, dijo que la sanción de prisión en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, es la última opción con la que cuenta el juez para sancionar una conducta delictiva. "El Código establece 14 opciones por las cuales se pueden imponer diferentes sanciones por parte del juez, pues es él quien impone la sanción no la Fepade, y determinará si ocupa las 13 primeras o la 14 que es la prisión", explicó el comisionado en Coahuila.

Las otras opciones que se tienen sancionar a quienes cometieron un delito electoral son: desde la multa hasta trabajos sociales, disculpas públicas, supervisión asistida, "mecanismos de reinserción social que tiene el Código para resarcir ese daño con motivo de la conducta delictiva, o incluso la prisión preventiva".

Casos El grueso de las investigaciones es por los delitos de: El grueso de las investigaciones es por los delitos de: ⇒ Posible compra o coacción del voto. ⇒ Retención de credenciales de elector. ⇒ Posible acarreo de votantes. ⇒ Posible presión en el electorado.

Elecciones. La Fepade tiene abiertas 59 carpetas de investigación por diversos delitos.

