Ilegibles, por lo menos 700 actas: Anaya

PRIMERA DE DOS PARTES

Guillermo Anaya Llamas, excandidato de la "Alianza Ciudadana por Coahuila", ha llevado la elección de gobernador al plano judicial porque asegura que hay los elementos suficientes para que se anule el proceso. Y aunque sostiene que los números le favorecieron, dice que su partido no ha presentado las actas de sus representantes porque por lo menos 700, de las 3,628, "son ilegibles", y que el PRI "tampoco lo ha hecho" por la misma razón.

En la primera de dos partes de esta entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón, el panista habla además del papel que jugó Fuerza Coahuila, las omisiones del Instituto Nacional Electoral, la "suplantación" de funcionarios de casilla, el conteo rápido, la presunta apertura ilegal de paquetes electorales y los números en los que se basó para decir que había ganado la elección desde la tarde del 4 de junio.

El mismo día de la jornada electoral, en la madrugada del cinco de junio hay un conteo rápido que realizan los expertos de la UNAM, y ahí me dan dos puntos porcentuales, el conteo rápido de la nuestra también...

Sí, y en ese rango me ponen dos puntos porcentuales por encima del candidato del PRI...

Primero en este momento hay dos puntos porcentuales por arriba del candidato del PRI, y los rangos mínimos y máximos de uno y de otro que no coinciden, porque yo me voy más allá del mínimo y él se va más allá del máximo, esa es la primer inconsistencia. La nuestra es muy parecida a eso. ¿Qué pasa durante la jornada? El PRI, mañosamente como son, dice "aquí tengo yo todas las actas". Enseña tus actas. Yo no he visto al día de hoy las actas del PRI.

No, efectivamente nosotros dijimos desde un principio que esa es una de las pruebas contundentes que tenemos para anular la elección. Todo esto fue planeado con mucho tiempo de anticipación por Rubén Moreira. Todo lo que sucede durante la jornada en estos 14 agravios que tenemos fundados, ahí, uno de ellos es las actas que tienen todos los partidos políticos, incluso el propio Instituto, son ilegibles.

No, muchísimas, por lo menos 700, de las 3,600 y tantas, por lo menos, las que siguen, las que siguen, están ilegibles. No se ve absolutamente nada, están en blanco.

Así es.

Así es.

Las que nosotros tenemos, y las que tiene Javier Guerrero, las que tiene Guadiana, las que tiene Lucho Salinas y las que tiene el propio Instituto.

Porque el plumón en el que lo hicieron el ¿cómo se le llamará? Para que pase una copia tras otra, tras otra, tras otra...

Sí, la calca, es de muy mala calidad y entonces la primera copia ya es ilegible.

Sí, que es nuestra, la del PAN, porque va por antigüedad de partido, muchísimas ya son ilegibles. Ahí pedimos nosotros que se abrieran esos paquetes para contar los votos, y cuando vamos al escrutinio a contar los votos, las urnas ya están abiertas, los paquetes, los sellos ya están rotos y están abiertas las urnas, los paquetes electorales. Pero además de los paquetes electorales, las bodegas y las oficinas donde debieron haber estado de resguardados normalmente en las elecciones locales y federales, lo resguarda el Ejército, en Coahuila no sucedió así. En Nayarit, en el Estado de México y Veracruz, que hubo elección el mismo 4 de junio, las resguardó el Ejército, aquí en Coahuila la resguardó Fuerza Coahuila.

Y le pedimos al INE (Instituto Nacional Electoral) desde el mes de mayo o un poquito antes que no fuera Fuerza Coahuila, porque sabemos que es la policía de Rubén Moreira. Si desaparece personas y viola todos los derechos humanos, pues por supuesto que iba a violar...

Nada, absolutamente. Y le pedimos la INE que hiciera el PREP también.

No, nos dijo absolutamente nada.

Claro. Sí, claro. Tú sabes que hay un consejo dentro del Instituto Nacional Electoral, ahí está, nada más, lo tenemos por escrito.

El representante de Acción Nacional en el INE se llama Francisco Gárate.

Así es.

Totalmente y lo tenemos documentado. O sea, no es un dicho, todo esto que te estoy platicando lo tengo documentado, por eso digo sin exagerar que es el juicio electoral mejor documentado de toda la historia. Porque estás mil hojas, estás doscientas pruebas, tuve la precaución, conociendo a Rubén Moreira y a Riquelme y al PRI, de las trampas que iban a hacer, desde la precampaña, tengo toda la irregularidad absolutamente documentada que lo estuve diciendo públicamente y que están ahí los testimonios: el uso de los recursos públicos a favor de los candidatos del PRI, lo tengo comprobado; los funcionarios del gobierno del Estado a favor de los candidatos del PRI, condicionamiento de los programas sociales; gastos excesivos de la campaña; lo que platicamos del PREP y del conteo rápido que no coincide.

Mira, 4,000 funcionarios que debieron ser ciudadanos... qué es lo que dice el PRI, porque tiene muy bien estructuradas sus mentiras, dicen es que le están faltando al respeto a los ciudadanos, que fueron ellos los que estuvieron al frente de las casillas, mentira. Ellos planearon muy bien y lo tenemos también documentado, por lo menos tenemos ya los documentos de 4,000 funcionarios que fueron suplantados por beneficiarios de los programas sociales, 4,000.

Porque fueron con los funcionarios y les dijeron: "ya no vayas, ya hay otro funcionario en tu representación".

El PRI, disfrazados de funcionarios del INE y del Instituto (estatal).

Claro, por supuesto. Tenemos los testimonios de los funcionarios, pero además tenemos el dato de los 4,000 funcionarios que fueron suplantados, y que ya hicimos el cruce con los beneficiarios de los programas sociales del gobierno del estado y son los mismos, 4,000. Son beneficiarios de los programas sociales del PRI. Cuatro mil que tenemos documentados, pudieron ser más.

No, no, no.

Así es. Lo supimos por testimonios, de que nos hablaron: "oye, me están diciendo que ya no voy". Bueno, a más de quinientos representantes de casilla no los dejaron estar.

De nosotros, que tenemos documentados. "N" cantidad de irregularidades, todo lo que te platico, lo tengo, por eso son mil hojas, por eso son 200 pruebas.

Nosotros teníamos nuestro conteo rápido. El de nosotros era completo.

Sí, sí. (...) En nuestras encuestas de salida, cuando yo doy la rueda de prensa (...) yo digo: "tengo cuatro encuestas de salida donde me dan un margen, de 1 a 6 por ciento...

Hasta 8 por ciento. Yo dije, en mis encuestas de salida, hablo desde el uno por ciento hasta el seis por ciento, son el rango que me daban mis encuestas de salida, que es diferente al conteo rápido, que el conteo rápido daba exactamente esto. Ahora, estamos hablando de un número de actas ilegibles muy grande.

Muchas de esas actas no se pueden leer, nadie las tiene y el PRI, mañosos como son, te decía, decía: "yo aquí tengo las actas, enséñame tus actas". Yo enseño las actas ante el Instituto donde son ilegibles, y le digo al IEC: "estás son legibles". Entonces, el total de mis actas junto con las actas de Javier Guerrero... que ese es otro punto que hoy como nunca en la historia en Coahuila, estamos todos los candidatos, primero, reconocen mi triunfo los candidatos que antes éramos adversarios y ellos reconocen mi triunfo... En las actas de ellos mismos está muy parecido a lo que sucedió con nosotros.

Así es.

Un buen porcentaje y hacíamos: "tú tienes esta, tú tienes esta..."

Es que no tenemos todas las actas, por eso estamos pidiendo que se abran todos los paquetes. (Riquelme) dice: "ya tengo las actas", pero son ilegibles muchas actas.

No, ya estaban abiertos, muchos más ya estaban abiertos. Lo tenemos documentado.

Sí, pero ya abiertos los paquetes, es decir, esto hay que clarificarlo muy bien: nosotros pedíamos que se abrieran los paquetes en las elecciones cuando hay realmente certeza, los paquetes vienen cerrados, y firmados por todos los representantes de casilla. Hoy una gran cantidad de paquetes que estaban abiertos, lo tenemos documentado, lo tenemos en vídeo cuando antes de que empezará el computo ya estaban abiertos, y los funcionarios del Instituto decían: "ay, qué pasa si ya están abiertos, ahorita los volvemos a contar". Las casas, las oficinas o las bodegas donde resguardaban los paquetes se ponen en una bodega, en una oficina, en un cuarto, y se cierra para que no se violenten los paquetes y se pone un sello donde todos firman, también estaban violentados.

No, por todos lados.

Híjole es que no... pero son muchos. Aquí mismo en Torreón, en Matamoros, en Viesca.

MAÑANA: La elección, los resultados y ejes de la impugnación

En entrevista. Guillermo Anaya Llamas, excandidato del PAN-UDC-PPC-PES a la gubernatura de Coahuila. (JESÚS GALINDO)

