Piden destitución de presidenta del IEC en Change.org

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Las irregularidades denunciadas en el proceso electoral de Coahuila para la renovación de la gubernatura han causado que ciudadanos realizaran una petición a través de la plataforma web Change.org para solicitar la destitución de Gabriela de León Farías como consejera presidenta del IEC.

Dicho sitio web es utilizado para exponer inconformidades recaudando firmas en apoyo a la causa expuesta.

La carta firmada por el usuario Marconi Cedillo Delaborbolla va dirigida a la Fepade, INE y Secretaría de la Función Pública; el texto íntegro de la solicitud es el siguiente:

Coahuila necesita líderes, no rateros en el poder, necesita transparencia en la rendición de cuentas, no opacidad y encubrimientos, Coahuila quiere un cambio y no continuar seis años más apoyando las prácticas corruptas de la familia Moreira y de su títere Riquelme”.

La misiva lleva 9,504 firmas y le restan 496 para alcanzar su meta de 10,000.

En Change.org solicitan la destitución de la presidenta consejera del IEC. (ARCHIVO)

Etiquetas: elecciones coahuilaIEC

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...