Torreón 'acapara' casos de VIH-Sida

CONCENTRA 793 CASOS DE LOS 2 MIL 12 REGISTRADOS EN LA ENTIDAD

EL SIGLO DE TORREÓN

El municipio de Torreón concentra 793 casos de VIH- Sida de los 2 mil 12 registrados en la entidad, de acuerdo a Base de datos del Panorama Epidemiológico de VIH-Sida Secretaria de Salud.

En el caso de Saltillo el número registrado es de 358, seguido por Piedras Negras con 162 casos y 108 en Monclova.

De ellos el 85 por ciento son hombres y el 15 por ciento restante mujeres.

Respecto al tratamiento, la Secretaría de Salud cuenta con un registro de 989 pacientes en la entidad. El costo anual de estos tratamientos es de 38 millones 89 mil pesos.

Durante los primeros meses del año, la Secretaría detectó 48 nuevos casos, esta cifra ya rebasó en más de un diez por ciento la registrada durante el mismo lapso en 2016.

En 2015 se contabilizaron 109 nuevos casos; en 2016, 158, y en lo que va de 2017 ya son 48 casos, es decir, el 30 por ciento de los registrados el año pasado.

La Secretaría de Salud informó que mantiene las campañas de prevención. Cada año se aplican 15 mil pruebas rápidas.

Asimismo existen asociaciones que contribuyen a la distribución de información para prevenir el contagio.

No obstante, la presidenta e la Asociación Arte y sida, Aída Badillo, ha declarado que la atención prestará por la Secretaría e Salud es insuficiente. Asimismo ha denunciado de forma pública la carencia de acciones para prevenir.

Piden frenarlo

La bancada panista pidió a la Secretaría de Salud del Estado que se coordine con la Federación para frenar el incremento de VIH-Sida e n la entidad.

"La prevención de la infección por VIH se debe llevar a cabo por los órganos competentes de Salud y Educación de los tres niveles de gobierno, así como por las instituciones públicas, privadas y sociales que integran el Sistema Nacional de Salud", indicó la diputada panista, Yolanda Acuña.

Agregó "para promover la participación de autoridades estatales, municipales, comités locales de salud, personal de salud, líderes comunitarios, organizaciones sociales para el desarrollo y permanencia de las acciones de salud para la prevención de la transmisión del VIH".

Las incidencias registradas de casos VIH y Sida en mujeres son más altas en los estados de la región sur del país, en comparación con el resto de México: Campeche, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco.

Las entidades con menores incidencias registradas de casos VIH y Sida en mujeres son: Jalisco, México, Guanajuato, Coahuila, Distrito Federal, Zacatecas, San Luis Potosí.

En tribuna, la legisladora indicó que en México una de cada tres personas con VIH desconoce que tiene VIH (2015).

E indicó que 126 mil personas que viven con VIH conocen su estatus. Para 2020, la meta es diagnosticar a 90 % de las personas que viven con VIH.

Sexoservidoras, sin VIH

En ninguna de las 2,150 mujeres sexoservidoras que atiende Salud Municipal de Torreón y que se han sometido a estudios médicos se ha detectado el VIH. Tampoco se reportan casos de Virus del Papiloma Humano, causante del cáncer cervicouterino.

"Hay que tomar en cuenta que mucha población abierta, que no pertenece a este grupo de alto riesgo para adquirir enfermedades de transmisión sexual, pudieran no estar teniendo los cuidados adecuados y me quiero referir a los adolescentes", señaló Manuel Velasco, director general de la dependencia.

Detalló que las mujeres, ejercedoras del sexo comercial, acuden de manera puntual a sus exámenes de laboratorio y a sus historias clínicas médicas. Todas ellas, se someten a la prueba de VIH, cada tres meses, en tanto que para la revisión general, cada quince días se tienen que actualizar, ya que es requisito para mantener vigente su tarjetón.

"Recomendamos a la población que cuando tenga una relación de riesgo, utilice adecuadamente el condón. Así como vamos viendo que VIH no se ha presentado en nuestras pacientes que acuden a los servicios de salud pública, es una buena noticia, porque se están cuidando", expresó el funcionario municipal.

Medicamentos. El costo anual de estos tratamientos es de 38 millones 89 mil pesos.

