FILA y los adictos al idioma

El Módulo sobre Lectura (MOLEC), presentado por el Inegi en febrero de 2016, arrojó que el mexicano lee en promedio 3.8 libros al año. El indicador ubica al país por abajo de Chile (5.4), Argentina (4.6), Colombia (4.1) y Brasil (4).

El rezago con respecto a otras naciones del continente adquiere una dimensión mayor cuando se consideran los esfuerzos realizados por instituciones, tanto públicas como privadas en pro del fomento a la lectura.

Sin embargo, las consideraciones en materia de hábitos lectores dan un vuelco cuando uno observa el panorama en las ferias del libro. Ahí se vive una realidad alterna a la del ambiente desalentador de las cifras.

La segunda jornada de la Feria Internacional del Libro de Arteaga (FILA) se desarrolló como si se tratará de un supermercado en día de ofertas y quincena.

Por los pasillos bajo custodia de casas editoras y títulos de todo tipo caminaban personas con bolsas llenas de libros. Los vendedores se veían atareados. El público los acechaba buscando descuentos, promociones, con una disposición notoria a comprar literatura de su agrado.

"Es raro, pero a las ferias del libro llegan compradores compulsivos. Puede que en las librerías sea más escaso el tránsito de personas, pero lo que he podido observar durante los años que llevo trabajando en Planeta y como enviado a diferentes ferias del país, es que estos espacios ofrecen cierta complicidad a los lectores, acá no se limitan, usan su tarjeta de crédito, se sienten en una especie de lugar donde leer o comprar libros no es raro, ni mucho menos pecado", cuenta Fernando, uno de los encargados de las 30 casas editoras presentes en la FILA.

Las ferias son un escaparate para que las grandes casas compañías promuevan a sus autores, pero también se convierten en un puente para que las editoriales independientes den la mano directamente a sus lectores. La Terquedad Ediciones es un ejemplo. Se trata de una casa editora que promueve a los escritores norteños y ofrece una alternativa de lectura cómoda y divertida.

Cuando los paseantes se acercaban con curiosidad a ella, los saludaban de mano, conversaban con ellos, no les vendían, los invitaban a descubrir el sabor de los cuentos de su último autor publicado, el coahuilense Arturo Mayorga quien presentó ayer en este mismo foro su libro de cuentos Madres sobre todo.

El primer día de actividades de la FILA el escritor e investigador francés Gérard de Cortanze ofreció a los asistentes una plática sobre su novela Los amantes de Coyoacán, publicada por Editorial Planeta. En ella, el reconocido autor de novela histórica narra la historia de amor entre la pintora Frida Khalo y el líder ruso León Trotsky.

Luego de relatar varias anécdotas y dibujar el retrato de una Frida apasionada, con una capacidad de entrega al máximo, pero a la vez muy frágil, y a un León Trotsky pasional, enamorado, el autor salió a recorrer los pasillos de la feria y a visitar el módulo de Francia, país invitado este año.

Durante la caminata, que interrumpía de cuando en cuando para observar con más detalle algún libro, De Cortanze conversó con los lectores de El Siglo de Torreón.

"Creo que yo soy un francés de origen italiano que, por lo menos en la literatura, me siento más latinoamericano que nada. Como escritor, tuve la fortuna de conocer en París a grandes autores como Julio Cortázar, (Alfredo) Bryce Echenique, Álvaro Mutis, (Mario) Vargas Llosa, pero sobre todo, pude trazar una gran amistad con Carlos Fuentes, quien fue el que me acercó a la vida y obra de Frida Kahlo", explicó.

Para el narrador galo, el realismo mágico es mucho más interesante que cualquier movimiento surgido en Europa. "Me parece que actualmente la literatura está volviendo a respirar, sí hay lectores y a mí me parece que México, y Latinoamérica en general, sigue dando escritores maravillosos que son traducidos con éxito a varios idiomas".

Gérard de Cortanze no habla español, pero eso no le impidió compartir su más reciente novela con los lectores coahuilenses.

Dagoberto visita la FILA con su esposa y sus dos hijos. Todos cargan bolsas con libros, revistas y recuerdos que regalan, tanto las editoriales como las instituciones expositoras. Cree que si desde temprana edad acerca a sus hijos a las letras es más seguro que en el mañana tengan el hábito de visitar los textos con gusto.

"Algo interesante es que no sólo hay conferencias y presentaciones, sino talleres infantiles, conciertos y hasta venta de artesanía, eso permite que vengamos a una especie de paseo familiar", comentó.

Una pareja de la tercera edad, Jesús y Ana, camina por los pasillos. Han visitado la FILA desde hace 20 años. "Nuestros hijos nos acompañaban y ahora invitamos a los nietos, es mucho más divertido que cuando empezó", comparten antes de afirmar que el foro ha mejorado mucho y que las primeras ediciones no eran ni la sombra de la actual.

