Documento que mostró AMLO no tiene ningún valor: Anaya

Para Guillermo Anaya Llamas, el candidato a la gubernatura de Coahuila por la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, no tiene ningún valor el documento exhibido por Andrés Manuel López Obrador, sobre la presunta exoneración que le otorgó la Procuraduría General de la República (PGR) en octubre de 2012 por la investigación que había en su contra.

"López Obrador es un farsante. Primero recibe dinero de Duarte en Veracruz y luego lo defiende y ya no sabe cómo quitarse. Yo lo que he dicho es que si Humberto Moreira falsificó documentos para endeudarnos por 34 mil millones de pesos es un cinismo brutal. Yo no le doy ningún valor a ese documento", respondió Guillermo Anaya, sobre el documento presentado por López Obrador.

Recordó que hace 15 días interpuso una nueva denuncia y aseguró que existen los elementos, pues argumentó que "todos sabemos que se robaron millones y millones de pesos que fueron a parar a Michoacán, a Zacatecas, al Estado de México y que no lo robaron literalmente. Ya vemos cada día más que personas que detienen en otras partes y confiesan".

Estableció que lo primero que tiene que hacer es llegar (al Gobierno del Estado) para hacer justicia. Y aseguró recuperar lo robado, tal y como lo están realizando en Veracruz. Dijo que no es una utopía y eso se ve en el caso de Veracruz.



