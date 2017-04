Debate entre candidatos incumplió expectativas de IP y asociaciones

SALTILLO, COAH

SALTILLO, COAH







Organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales, gremios de trabajadores de la educación y consejos de seguridad, coincidieron en opinar que el debate entre candidatos a la gubernatura, no cumplió con sus expectativas, al asegurar que se desperdició mucho tiempo en el golpeteo político en lugar de definir sus propuestas y cómo las lograrían.

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHMC), consideró que el debate figuró más bien como una lluvia de ideas, pues además de que faltaron propuestas, las réplicas no fueron tan estructuradas.

Señaló que el 35 % de los agremiados consideró que estuvo bien el golpeteó político, mientras que el resto dijo que faltaron propuestas más concretas.

Añadió que se espera que el debate en Torreón, a celebrarse el 4 de mayo, contemple temas de la industria, turismo y empleo.

Por su parte el coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de la región sureste, Jaime Guerra Pérez, expresó que éstos hicieron uso de su intervención más para atacar a los oponentes, que para detallar sus ideas.

“Algunos aprovecharon el formato para lanzar golpeteos. Se entiende que la mayoría se centró en lanzar más ataques al PRI, que es el partido del gobierno en turno, sin embargo, algunos perdieron los estribos”, dijo.

Alejandra Wade Villanueva, presidente del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila (CCIC), manifestó que aunque hubo varias propuestas interesantes, las relacionadas con seguridad no fueron contundentes.

Resaltó que las propuestas de seguridad fueron abiertas, viejas y sin especificarse cómo se cumplirían.

“Decir que se va certificar la policía en un 100 por ciento es algo que siempre se ha hecho y que no hacerlo se perderían recursos como el Subsemun, la gente no sabe que es obligatorio, por lo que no es una novedad”, dijo.

Wade resaltó que el golpeteo político fue una muestra de que aún falta madurez de parte de los candidatos para saber aprovechar los recursos como el tiempo.

Resaltó que las constantes menciones que se hicieron contra “los Moreira”, representan la desesperación parte de los candidatos por todo lo que ha ocurrido en Coahuila.

En ese mismo sentido el empresario y presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Región Sureste, Armando Gutiérrez, opinó que no fue bien visto que en el debate los candidatos a la gubernatura desperdiciaran su tiempo en el golpeteo político.

Explicó que el ataque entre ellos ya se ha dado en varias ocasiones, por lo que en esta ocasión tocaba el turno a darse a conocer con los ciudadanos y presentar las propuestas para mejorar la situación del estado.

Roxana Cuevas, miembro de la Coalición de Trabajadores de la Educación, opinó que los candidatos fallaron en la precisión de sus ideas, salvo por algunos que propusieron actuar para mejorar el sistema pensionario.

Indicó que se quedaron “cortos” al no establecer cómo se pretenderá rescatar el servicio médico de los maestros, lo cual fue un tema muy polémico en los últimos años.

Añadió que en este tema ninguno habló en las reformas a la ley para que exista una verdadera división de poderes o cómo comprometerse para determinar a donde fueron a parar los recursos de seguridad social de los trabajadores

Por último la mayoría de los entrevistados coincidió en que la moderadora, Ana María Salazar, se dirigió deforma muy cuadrada, así como que su intervención extendió de más el inicio del debate, así como que las repetición de las reglas fueron excedidas.



