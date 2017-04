Propuestas de candidatos en seguridad no fueron contundentes: CCIC

SALTILLO, COAH

Alejandra Wade Villanueva, presidente del Consejo C铆vico de las Instituciones de Coahuila (CCIC), manifest贸 que aunque hubo varias propuestas interesantes, las relacionadas con aspectos de seguridad no fueron contundentes, pues varios de los temas fueron viejos, as铆 como asuntos que por ley son obligatorios.

Explic贸 que entre las propuestas interesantes se encontraron las relacionadas con la implementaci贸n de transporte gratuito para estudiantes, beneficios fiscales a las empresas que den empleo, as铆 como las relacionadas con la tecnolog铆a.

No obstante, resalt贸 que las propuestas de seguridad fueron abiertas y sin especificarse c贸mo ser铆an llevadas a cabo.

A帽adi贸 que incluso hubo algunas que fueron vac铆as como las relacionadas con la certificaci贸n policiaca, la cual es un tema obligatorio y viejo.

鈥淒ecir que se va certificar la polic铆a en un 100 por ciento es algo que siempre se ha hecho y que no hacerlo se perder铆an recursos como el Subsemun, la gente no sabe que es obligatorio, por lo que no es una novedad鈥, dijo.

A帽adi贸 que entre otras, figur贸 mejorar los sueldos de los polic铆as, no obstante, resalt贸 que no se especific贸 de donde se obtendr谩n los recursos, as铆 como si se cuenta con una estrategia.

Por otro lado Alejandra Wade resalt贸 que el golpeteo pol铆tico que se dio en el debate, es una muestra m谩s de que a煤n falta madurez de parte de los candidatos para saber aprovechar los recursos como el tiempo.

鈥淪i est谩n dispuestos al cambio, deben de olvidarse de hablar siempre del pasado o del otro candidato y centrarse en se帽alar como se van a solucionar esos problemas de corrupci贸n鈥, dijo.

Resalt贸 que las constantes menciones que se hicieron contra 鈥渓os Moreira鈥, representan la desesperaci贸n parte de los candidatos por todo lo que ha ocurrido en Coahuila.



