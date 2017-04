Gobernador del Estado presiona al IEC: Guillermo Anaya

SALTILLO, COAH.-

El candidato a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya, se manifestó preocupado con el actual proceso electoral, luego de señalar que el gobernador, Rubén Moreira Valdez, se encuentra presionando a los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para que actúen conforme a sus necesidades.

Guillermo Anaya aseguró que se encuentra listo para llevar a cabo el debate entre candidatos, a celebrarse el próximo 19 de abril y 4 de mayo.

Explicó que antes de establecerse tiempos, se había solicitado que el segundo debate se hiciera el 19 de mayo, no obstante, esta fecha no fue aceptada por el IECC.

“La idea era que hubiera bastante espacio para que la gente analizara las trayectorias y el debate, pero la presidente del instituto tiene mucho trabajo y no puede con la carga; parece que está obedeciendo más bien a lo que le dicta David Aguillón por mensaje, lo cual es muy peligroso para la democracia en Coahuila”, expuso.

Recomendó a la consejera presidente del instituto, Gabriela María de León Farías, a no dejarse torcer el brazo por parte del actual aparato gubernamental.

Aseguró que ante ello se encuentran alistando un recurso ante el Instituto Nacional Electoral.

“Sí nos preocupa que el Gobierno del Estado esté metiendo todo el cuerpo; el gobernador, David Aguillón ante los consejeros. Los está presionando y como no quieren que el candidato del PRI vaya al debate por temor, quieren que salga rápido y nadie se acuerde”, expresó.

Indicó que además buscan que no haya propaganda del instituto para que los ciudadanos no estén al tanto de la elección y no haya participación.

“El instituto está tratando de que la gente no sepa que hay elecciones y de la importancia que es ir a votar en libertad el próximo 4 de junio, lo cual nos preocupa, por lo que estamos tomando acciones pertinentes para eso”, finalizó.



