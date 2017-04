Señala Riquelme no tener tiempo para encuentros con candidatos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

Al término del encuentro que sostuvo con un selecto grupo de mujeres de Piedras Negras, Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato a la gubernatura de Coahuila por la coalición Por Un Coahuila Seguro; manifestó no tener tiempo para participar en los encuentros con candidatos que promueven universidades y aseguró que en su agenda solo dejó disponible los días para los debates que organiza el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Lo anterior luego de que la Universidad Iberoamericana Campus Torreón, difundió a través de su página de Facebook, un comunicado donde manifestó que todos los candidatos a gobernador de Coahuila confirmaron su asistencia al encuentro con candidatos que ha organizado. Todos con excepción del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís.

“Yo siempre dije que íbamos a estar en todos los debates que marque el INE. Eso sí hay muchísimas universidades a lo largo y ancho del estado, solicitando un encuentro de los candidatos y es imposible, además somos siete. Allí implica que te llevas de tres a cuatro horas en discutir, cuatro o cinco temas, cada uno con tres minutos y derecho a réplica. Es imposible, yo no tengo agenda para ello, yo mi agenda ya está programada en el territorio, a lo largo y ancho del Estado; únicamente deje la fecha del primero y segundo debate, son los días que yo tengo disponibles”, dijo Riquelme Solis.

Cabe hacer mención que el Instituto Electoral de Coahuila tuvo sesión extraordinaria la noche del viernes, y en la cual se definió que serán dos debates. Uno el 19 de abril en Saltillo, Coahuila y que será moderado por una mujer, el segundo será el 04 de mayo en Torreón y será moderado por un hombre. Quedando pendiente la sede y la elección de los moderadores.

Riquelme Solís dijo estar listo para los dos debates, “no dije que no iba ir a ningún otro, sino que voy a valorar. Yo sí traigo agenda y voy a estar en los dos. Donde se me acomode voy a ir porque hay ocho debates más convocados por universidades, por medios de comunicación y no podemos estar en todos”.

Con relación a la información difundida a nivel nacional sobre una colección de relojes con un valor estimado en más de un millón de pesos, el candidato a la gubernatura de Coahuila por la coalición Por Un Coahuila Seguro, emitió un breve comentario: “Ni son los relojes, ni son los costos”.

Y respecto la difusión sobre una casa de 20 millones de pesos de Guillermo Anaya Llamas, candidato a la gubernatura de Coahuila por la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila; Riquelme Solis dijo: “No tengo comentario. Hay muchas broncas que traen todos los candidatos y sobre eso, que ellos lo arreglen”. Luego de esto atendió las solicitudes de fotografía por parte de algunas de las mujeres que asistieron a la reunión. Al salir del lugar y al abordar su camioneta, guardó silencio al cuestionarle si afecta o no la figura de Humberto Moreira.



