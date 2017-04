'Voy a castigar a los que nos robaron'

TORREÓN, COAH.-

Guillermo Anaya está en su segunda contienda electoral por la gubernatura de Coahuila. Hace seis años perdió con el saltillense Rubén Moreira. Hoy pretende superar al torreonense Miguel Riqulme. Como abanderado de la "Alianza Ciudadana por Coahuila", que integran el PAN, UDC, PPC y Encuentro Social; Anaya promete castigar a los políticos que "nos robaron" y a la corrupción del régimen moreirista. Pero también, en esta entrevista exclusiva, habla de las debilidades de su partido y las otras opciones que existen de cambio.

Efectivamente se trata de un referéndum del tercer Moreira o cambio, y lo que estamos nosotros ofertando en esta campaña es un cambio con certeza, porque yo fui alcalde de la ciudad de Torreón y cuando fui alcalde de la ciudad de Torreón era una de las ciudades más seguras del país, junto a Aguascalientes. (...) O, por ejemplo, el primer instituto, en el país, municipal de transparencia.

Bueno, este es el cambio que nosotros ofrecemos, por eso estoy plenamente convencido de que de los 7 de cada 10 coahuilenses que piden y exigen un cambio, van a ver a esta Alianza Ciudadana como la mejor opción. Y estoy plenamente convencido que hoy las encuestas, algunas nos marcan 4 o 5 (puntos) arriba, otras 4 o 5 abajo, es decir, arrancar empatados a tres días de la campaña para nosotros es un gran aliciente, porque eso significa que vamos a ir creciendo, que la ciudadanía va a voltear a ver a la oposición para terminar con el régimen del moreirato y que podamos mejorar nuestra calidad de vida. Un cambio certero, un cambio con rumbo, un futuro mejor para nuestras familias.

Sobre todo que la ciudadanía mida las trayectorias de los que estamos compitiendo. Te decía que yo fui alcalde de Torreón, pagué la deuda de administraciones anteriores y dejé cero deuda, porque administramos los recursos con transparencia. Porque fuimos un lugar seguro. Porque fuimos un lugar donde se promovía la paz y la tranquilidad. Porque éramos un municipio (a) donde venía la inversión. Porque generábamos las oportunidades para la inversión. Venían de muchas partes a vivir a Torreón porque dábamos una certeza y una calidad de vida. Que haya una comparación de nuestra trayectoria, no hay mejor carta de presentación que lo que hayas hecho, ya sea en la vida privada o en la vida pública y los hechos hablan por sí mismos.

Sí, es el discurso de Andrés Manuel de hace 18 años creo...

Sí, sobre todo de todos los partidos y con razón. Hay un hartazgo hacia la política, los partidos y los políticos, pero creo que lo peor que puede pasar es que siga este sentimiento de desesperanza, de apatía, porque lo peor que puede pasar es que sigan gobernando los mismos. Por eso nosotros estamos haciendo una campaña muy ciudadana, muy alegre, con propuestas.

Escogimos el primer tema, la semana de la salud, porque es un tema que no aparece mucho en las encuestas; seguridad, empleo, lo lógico, lo tradicional. Hicimos algo donde la sensibilidad de la ciudadanía le está pegando terriblemente. Hoy los que nos ven, nos van a leer, la están pasando muy mal en materia de salud. Por ello yo quiero salir de lo tradicional, ponerme en los zapatos de la gente para poder solucionar sus problemas. Yo conozco Coahuila, conozco cada rincón de Coahuila y conozco sus problemas y sé cómo solucionar los problemas.

Primero, no he dejado de recorrer los municipios, las comunidades. Segundo, soy un hombre más maduro que entiende la problemática para saber solucionar esta problemática. Veo también una sociedad más madura que después del engaño de Humberto y de Rubén Moreira, pues hoy estamos pagando los platos rotos y las consecuencias del endeudamiento, la corrupción, la impunidad, la falta de servicios... y que no pasa absolutamente nada, que no hay consecuencias contra los que nos robaron. Yo voy a castigar a los que nos robaron, voy a recuperar lo robado e invertirlo en las prioridades de los coahuilenses y de los laguneros.

Por eso yo estoy convencido de que hoy, cuando arrancamos prácticamente empatados, la voz que dice 7 de cada 10 coahuilenses queremos un cambio... hace seis años no era tal. Teníamos una losa muy grande porque tenían 32 mil millones de pesos atrás queriéndole comprar y heredar la gubernatura un hermano al otro. Y el otro compró su presidencia nacional del partido con base en dinero, comprando la gubernatura de Zacatecas, de Michoacán, del Estado de México. Hoy los coahuilenses ya no queremos ese engaño del que fuimos objeto de los Moreira.

Durante doce años que la hemos pasado muy mal, si no hemos vivido la alternancia, hemos sido gobernados por un partido político durante ochenta y cuatro años, pero estos doce han sido terribles. Ven a las personas como votos. Ven al gobierno como su negocio, y ven a Coahuila como de su propiedad. Pero yo estoy convencido de que esto ya se les acabó.

(...) Si fue capaz de falsificar un decreto, un diario oficial, un sello de Hacienda, una firma de Hacienda y robarse 34 mil millones de pesos, que diga que está exonerado pues es una falsedad brutal. Hemos interpuesto más de siete denuncias y están durmiendo el sueño de los justos. Se empezó esa investigación y luego se acabó el tiempo, pero yo estoy convencido que lo que hay que aplicar es la ley en Coahuila, porque el que esté preso Javier Villarreal, el extesorero de Humberto Moreira en Estados Unidos, que le hayan incautado más de 30 millones de dólares, que haya aceptado que se los robó y que el gobierno de Coahuila de Rubén Moreira no haya hecho absolutamente nada, es por eso que la gente quiere un cambio.

Y nosotros en Coahuila también tenemos nuestro exgobernador interino siendo buscado por la justicia. Es decir, no nada más los Duarte de Veracruz y de Chihuahua, sino también Jorge Torres, el gobernador interino entre Humberto y Rubén Moreira, está siendo buscado, pero por la justicia norteamericana. Por eso (...) yo me he comprometido a castigar a los corruptos, a recuperar ese dinero que está en los Estados Unidos, a ir por él para recuperar lo que se robaron e invertirlo en prioridades como la salud, por eso empecé con la semana de la salud, un tema tan sensible.

Voy a señalar lo mal que han hecho y voy a castigar a los corruptos. Pero empecé con una propuesta, empecé con la semana de la salud. Yo dije que voy a ser el gobernador de la salud, hoy la gente la está pasando mal. De hecho acabo de proponer que no habrá una persona enferma de diabetes o de hipertensión que se muera por falta de tratamiento y su medicamento. Solamente 3 de cada 10 en Coahuila de los que tienen y padecen la diabetes son tratados por el gobierno gratuitamente. El año pasado se murieron más de 2,600 personas por no contar con medicamento...

De la Secretaría de Salud del Estado. Esto es un crimen, que haya para comprar y pagar empresas fantasmas, más de 500 millones de pesos, haya para pagar los intereses de la deuda y tapar los ilícitos de la deuda, pero no haya para lo más elemental que es la salud de los coahuilenses.

Y me han contado historias como la de Lupita, que te la platico brevemente. Me contactó por mi "face" en un "inbox", donde me platica, cuando hable yo de la salud...

De aquí de Torreón. Me dice: "fui al Hospital General, estaba por dar a luz, nace mi niña y me dicen que vaya a comprar una plaqueta y que, un plasma perdón, no una plaqueta, un plasma y que no hay en el hospital, que tengo que ir a la Cruz Roja". Tuvo que pedir 2 mil pesos, ir a la Cruz Roja, a comprarlo. Al término de nueve días hay un hongo en el hospital y muere su niña y otros niños más. Está embarazada y tiene terror de que su niño que va a nacer en el mes de julio, igual que su niña que falleció, tiene terror en ir al Hospital General. No quiere ir, y eso es un crimen, que no haya lo mínimo indispensable.

Y no solamente está el testimonio de Lupita y su esposo René, sino que los médicos están trabajando bajo protesta porque no hay medicamento, no hay ni para gasas y, bueno, esto es un crimen, que no haya recursos para lo más indispensable que es el tema de la salud. Yo me comprometí a destinar 250 millones de pesos adicionales al presupuesto para que no falte medicamento. A transparentar las compras para que todo mundo sepa los medicamentos que hay. Y también para que no haya una persona con diabetes, una persona con hipertensión que se quede sin su tratamiento gratuito.

¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a entrar a la compra consolidada del IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución más grande a nivel mundial que compra medicamentos, y tú sabes que cuando compras medicamento en volumen te sale más económico. Solamente hay 18 estados que están en las compras consolidadas del IMSS, Coahuila por supuesto que no. Hoy el secretario de Salud no tiene ni idea de cómo resolver este grave problema, ni el gobernador, porque no es su prioridad. De hecho es licenciado en comunicación, el secretario de salud, Jorge Verástegui. Yo voy a poner a alguien que sea profesional en la salud para que atienda este grave problema.

Es uno de los principales problemas, es el más sensible porque hay muchas familias que padecen todos los días, y sino hay salud pues no puede haber una fuerte economía, no puede haber absolutamente nada.

Acabo de estar con los universitarios de La Salle, platicando de cómo poder salir adelante y brindarles oportunidades. Esto es un problema gravísimo en La Laguna y en Coahuila, el problema de la economía, el problema de la seguridad, el problema de la corrupción y de la falta de transparencia. Son tres pilares, son tres ejes muy importantes, muy sensibles. Pero el tema de la salud, quise empezar con ello proponiendo cómo le voy a hacer para que haya salud, porque no solamente se trata de críticas, como bien lo comentas, sino de proponer cómo le vamos a hacer para salir adelante de los múltiples problemas de Coahuila hoy.

Que por cierto fue una simulación, porque luego le cacharon los relojes que no había declarado de 1 millón y medio (de pesos) que colecciona.

No se pone de Mickey Mouse y ya...

Yo no voy a simular, pero por supuesto que voy a presentar la "3 de 3".

Me registré dando mi declaración patrimonial, que es lo mismo que voy a presentar, es exactamente lo mismo. Mis bienes que he ganado con mi trabajo tanto de mi despacho, que es a lo que me dedico, y por supuesto lo que he ganado como servidor público, ya lo presenté cuando me registré, mi antidoping.

No sé si el instituto lo transparenta o no, la verdad que no lo sé, pero yo lo voy a hacer ante el instituto y voy a declarar absolutamente todo, no voy a simular nada, no va a haber nada que no haya declarado.

Por cierto, la "3 de 3" no es todo porque yo quiero pensar en los bienes de Humberto Moreira que se robó 33 mil millones de pesos ¿qué tiene a su nombre? Pues nada, va a declarar que no tiene nada a su nombre, que anda manejando un Tsuru y que no tiene nada. Eso es una simulación. O como lo de los relojes que acabamos de ver de Riquelme, es una simulación. Declaras lo que tú quieres y tienes prestanombres a diestra y siniestra.

De lo que se trata el Sistema Estatal Anticorrupción, que por cierto tiene hasta el mes de julio para aprobarse, espero que sean realmente ciudadanos los comisionados de la sociedad civil, sin partido, que tengan solvencia moral, que el secretario ejecutivo sea realmente una persona independiente. El modelo de Nuevo León es un modelo interesante que hay que retomar cosas de ahí, pero yo voy a proponer algo que no viene en la ley que es el fiscal anticorrupción. Que no esté ligado a ningún partido político, que los que lo propongan sean las universidades, los catedráticos, los académicos, la gente de sociedad civil. Una persona a prueba de todo, incorruptible para que realmente esté investigando los delitos de los servidores públicos del estado tanto como los del municipio y entonces sí, fuera simulaciones, fuera corruptelas, fuera "moches" para que realmente haya transparencia en el uso de los manejos de recursos públicos.

Bueno, en Durango yo digo que no nos ha ido nada mal, nos ha ido muy bien, con el gobernador Rosas Aispuro. Yo fui alcalde, yo sé manejar el tema de la seguridad pública. De hecho, yo fui presidente de la comisión de seguridad pública para delinear las estrategias a nivel nacional. Yo creo que, primero, no se debe politizar con la seguridad, con la seguridad no se juega. Yo creo que la pasamos muy mal en Coahuila y en La Laguna en la época de Humberto Moreira. Yo creo que esto no se debe volver a repetir. Tenemos todos muy claro lo que se ha hecho bien, estar de la mano con el Ejército, con la Marina, invertir mucho en prevención.

Yo voy a dar a los policías un proyecto de vida, para que haya una vivienda digna, para que haya una beca para sus hijos de primaria hasta universidad, para que haya más capacitación y más preparación, para no violar los derechos humanos, para que realmente ellos tengan una balanza de que si se van con la delincuencia o la corrupción tengan que perder. Es decir, si los agarramos y comprobamos que están con la delincuencia, con la corrupción, van a perder la vivienda donde va a vivir su familia, van a perder la educación donde están estudiando sus hijos, van a perder una buena parte de su percepción, un buen sueldo y una buena preparación y una buena capacitación para que ellos sigan estudiando y se sigan fortaleciendo.

Esto que te platico no es un invento que hoy me saqué de la manga, sino que delineamos estas estrategias que se pueden hacer y que otros estados lo están haciendo y que otros países lo han hecho y que lo vamos a hacer. Yo estoy convencido que Coahuila va a ser un lugar seguro, yo voy a garantizar la paz de nuestra familias.

Mira, lo que sentimos en La Laguna, ese abandono, falta de promoción, falta de inversión, lo sienten los de Piedras Negras en la región Norte y Acuña, que somos una región fronteriza con 500 kilómetros de frontera desaprovechados. No hay atención, no hay inversión. Lo siente también la región Centro en Monclova, Frontera, y creo que lo que tenemos que hacer es justa y equitativa la inversión. El cluster agroindustrial que tenemos aquí diversificarlo, biotecnología. El cluster automotriz que tiene la región Sureste, que está saturado, (...) hay que diversificarlo.



Entrevista. Guillermo Anaya, candidato de la Alianza Ciudadana por Coahuila a la gubernatura. (Ramón Sotomayor)