Critica RMV falta de apoyo al cuartel

RESALTA LA IMPORTANCIA DE CREAR UNA ALIANZA CON LOS MILITARES

El gobernador Rubén Moreira Valdez calificó como una ofensa para el Ejército Mexicano que algunas entidades no hayan querido colaborar con recursos económicos para la construcción del cuartel militar en el municipio de San Pedro y aseguró que esa actitud refleja la falta de decisión para colaborar en la lucha contra el narco.

"No poner ese dinero es ofender al Ejército, no poner ese dinero es mandarle un mensaje a la delincuencia organizada de que no estamos coordinados, no poner ese dinero es no decidir entre buenos y malos", dijo.

Manifestó que en particular del municipio de Saltillo, se espera tener una reunión con el alcalde con licencia Isidro López Villarreal para solicitar el apoyo de alrededor de 12 millones de pesos.

"Es un muy mal signo, no apoyar al Ejército tiene una connotación muy mala y además manda un mensaje terrible y a lo mejor de hasta de aliento a la delincuencia organizada, eso está mal", resaltó.

Manifestó que independientemente de que se traten de compromisos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es necesario manifestar una alianza con el Ejército para luchar contra la delincuencia.

"La aportación que hace, la puede cubrir el gobierno del estado; de eso no se trata, sino de ver en este momento quién está con los buenos y con los malos", reiteró.

Hace unos días la Secretaría de Gobierno del estado de Coahuila (Segob), reveló que los estados de Zacatecas y Chihuahua suspendieron los recursos para la construcción del cuartel militar en terrenos del municipio de San Pedro de las Colonias.

Añadió que algunos municipios del estado de Coahuila, se encontraban también en desacuerdo para aportar recursos, entre los cuales estaba Saltillo, Nadadores y Sabinas.

