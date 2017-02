Regresa el Jazz a Torreón con quinteto The Cookers

YOHAN URIBE

Regresará la magia del jazz a Torreón. Gracias al éxito que tuvo el ciclo de conciertos y conferencias New York Jazz All Stars 2016, DeQuinta Producciones, en reconocimiento al público lagunero, presentará en coordinación con el Ayuntamiento de Torreón y el Jazz at Lincoln Center, el primer concierto del ciclo 2017 en la región.

Para esta ocasión, los invitados serán la mítica agrupación The Cookers, quienes ofrecerán su concierto el próximo viernes 3 de marzo a las 8:00 de la noche en el Teatro Nazas.

A los integrantes de The Cookers les tocó vivir la vibrante época de los años sesenta, período que vio la transformación del hard bop de su concepto original para abrirse y expandir sus horizontes.

Cada uno de los miembros de The Cookers facilitaron ese proceso como integrantes de las más importantes bandas post-bop de ese tiempo: el grupo Jazz Messengers de Art Blakey y el ensamble de Horace Silver, por ejemplo.

Por separado, cada integrante ha liderado sus propios grupos, pero el poder trabajar en colectivo es lo que hace a su música ser imponente y sentir el peso de la experiencia en sus álbumes y sobre todo en sus presentaciones en vivo.

The Cookers son los creadores de varias grabaciones aclamadas por la crítica: Warriors, Cast the First Stone, Believe y Time and Time Again (nombrado por iTunes como el CD del año en 2014).

Los boletos para el concierto de la agrupación estadounidense de jazz, estarán disponibles en las taquillas del teatro a partir del próximo lunes 27 de febrero, y tendrán un costo de 300 pesos en orquesta y 200 en galería.

Un concierto que traerá la visita de una de las agrupaciones que ha protagonizado parte de la propia evolución histórica del jazz.

Cortesía

Una banda legendaria

La experiencia cuenta, especialmente en el jazz. Cuanto más tiempo los músicos pasan interpretando melodías e interactuando con otros, más articulación puede esperar una audiencia. Y el público puede escuchar los frutos de ese trabajo en el lenguaje de la banda The Cooker. Billy Harper, Cecil McBee, George Cables, Eddie Henderson y Billy Hart surgieron en la convulsionada década de sesenta. Fue un período que encontró las dimensiones de hard bop morphing de sus diseños originales, y cada uno de estos músicos ayudó a facilitar el proceso como miembros de algunas de las bandas más importantes de la época. Prácticamente se han presentado en todos los escenarios importantes del jazz, en los cinco continentes, y son actualmente, una leyenda.