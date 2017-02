Sin el apoyo del Ejército Mexicano no se hubiera conseguido la paz: RMV

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

Durante su gira de trabajo por Ciudad Acuña, Rubén Moreira Valdez, gobernador de Coahuila, reconoció el apoyo recibido por parte del Ejercito Mexicano en el combate al crimen organizado; por lo cual consideró que se les debe apoyar también; refiriéndose particularmente las policías estatales y municipales para que se capaciten y emprendan acciones contra el crimen.

Lo anterior en referencia a las declaraciones de Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, sobre la posibilidad del retorno de las tropas a los cuarteles.

“Yo creo que el Ejército Mexicano requiere el respaldo de todos para continuar en las acciones de seguridad. Si nosotros no tuviéramos al Ejercito Mexicano, no tendríamos la paz que hoy disfrutamos. Y creo que si nosotros no apoyamos al Ejercito, ellos van a regresar a los cuarteles”, dijo Rubén Moreira.

Puntualizó que el apoyo está en, todos, decir la importancia que tienen las fuerzas armadas para el control del crimen.

También hizo referencia a las acciones realizadas por la Secretaría de la Marina en Tepic, Nayarit; donde murió Juan Francisco Patrón Sánchez, alias "El H-2", presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit y el sur de Sinaloa.

Manifestó que la actuación de la Secretaría de Marina hubiese sido imposible por una policía local. Estableció que la capacidad de violencia que tiene el crimen organizado, únicamente puede ser enfrentada por una capacidad muy fuerte, como la que tienen las Fuerzas Armadas de México.

“Yo creo que lo que está pidiendo el Ejercito Mexicano o lo que requiere el Ejercito Mexicano, es que seamos solidarios con quienes nos han traído la paz. Y lo que nos está diciendo el Ejército Mexicano es que su función es la defensa de la soberanía nacional y la defensa de las instituciones”, dijo el gobernador del Estado.

Además de señalar que las expresiones del titular de la Sedena, también son un llamado a las policías estatales y municipales a pagar más a sus efectivos, para tenerlos más capacitados y para emprender acciones en contra del crimen.

Rubén Moreira también recordó que cuando se construyó el cuartel militar en el municipio de Frontera, Coahuila, se registraron manifestaciones realizadas por defensores de derechos humanos, a los cuales calificó de “seudo” y refirió que “se dedicaron ríos de tinta para echarles la mano a esos”.