Pide Salazar reposición de proceso de selección del PAN

TORREÓN, COAH.-

El senador con licencia, Luis Fernando Salazar, exigió la reposición del proceso de selección del candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a gobernador por el estado de Coahuila ante algunas irregularidades que señala en tal proceso al cual califica como "turbio".

A través de un comunicado, Salazar enfatizó en que es necesario que exista una absoluta certeza de que el representante de su partido haya sido elegido con justicia y transparencia.

Aseguró que hay tres irregularidades con las que se ha “viciado” el proceso de selección en el estado, las cuales dijo, “no son dignas de Acción Nacional ni de ningún partido que se defina a sí mismo como democrático”.

La primera de ellas es que el registro no cumple con lo acordado, pues se aceptó que la la senadora Silvia Garza, apareciera en la encuesta cuando no cumplía con los requisitos, ya que no pidió licencia para separarse de su cargo.

Como segunda irregularidad cita que las preguntas consensadas fueron eliminadas “en lo oscuro para beneficiar a un candidato”, pues explicó que él solicitó que hicieran cuatro preguntas que tenían que ver con el conocimiento profundo de los candidatos, mismas que fueron "desestimadas a escondidas", a pesar de que le dijeron que fueron aceptadas. "No se me avisó o informaron los motivos por los cuales no se tomarían estas en consideración”, comentó.

La tercera es sobre la petición que Salazar hizo para la ampliación del método final para la valoración de la encuesta, pero dice, jamás se tuvo respuesta alguna “y se optó extrañamente por la propuesta de un candidato que nunca se registró e incluso se bajó de la contienda poco tiempo después”.

Luis Fernando Salazar acusa que no hubo una explicación de su forma o fondo y que el CEN del PAN interpretó que debía medir con quién, cuánto valía y cómo sería el resultado, algo que señala como “una falta de legitimidad al proceso”.

Indica que ahora se tiene un resultado del cual su evaluación y metodología “es un misterio para quienes participamos en la contienda”.

El legislador con licencia señaló que en el último proceso en Coahuila “ha existido una farsa en la que se han seguido una serie de reglas que han imposibilitado la competencia entre los candidatos, y le han dado preferencia a una encuesta que ha estado manipulada para favorecer a un candidato” y criticó que esto ocurra cuando su mismo presidente, Ricardo Anaya, ha desestimado estos métodos.

Citó una declaración del 24 de noviembre, en la que el lider blanquiazul expresó: “Cuidado con seguirle creyendo a las encuestas, las encuestas fallaron en el Brexit, fallaron en la elección de Trump, fallaron en Chihuahua, fallaron en Tamaulipas, fallaron en Aguascalientes, fallaron prácticamente en todo el país”.

Ante estos señalamientos, el lagunero solicitó una junta de emergencia donde este método de encuesta se derrumbe, proponiendo otro en que se vuelva a medir con criterios más amplios, certeros y transparentes.

Finalizó por comentar que resulta absurdo que se tenga un proceso "tan turbio y cuestionado", por lo que espera que la dirigencia responda a este llamado.