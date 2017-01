Inversión de Chrysler en EU no afectará empleo en Ramos Arizpe: alcalde

SALTILLO, COAH.-

El alcalde del municipio de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre, manifestó que pese a que se ha dado a conocer una fuerte inversión de la empresa Fiat Chrysler en Estados Unidos, ésta no afectará el empleo en Coahuila, pues la intención es ampliar la producción y no cancelar la que se encuentra en otros lugares.

“Afectaría si se llevaran la producción, pero lo que sabemos es que no va haber una inversión en Estados Unidos para llevarse producción, si no para aumentarla, por lo que me tranquilizó y yo creo también a varias cámaras empresariales también”, dijo.

Aseguró que con ello no se cancelarán proyectos que están dentro de la nación.

Indicó que el 80 por ciento de la población en Ramos Arizpe trabaja en la industria automotriz.

El día de hoy se dio a conocer que la automotriz Fiat Chrysler anunció una inversión de mil millones de dólares para aumentar su capacidad de producción en Estados Unidos, lo que implica que comenzará a producir en este país uno de sus vehículos que actualmente ensambla en México.