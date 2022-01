Arribo de migrantes a Puente Internacional II derivó de información falsa

“Tuvimos cerca de las 10 de la noche, un grupo de personas que se acercaron al Puente Internacional con un rumor de que se les iba a estar dando una ficha o unos pases para que se trasladaran a Estados Unidos, lo cual fue solamente un rumor”, informó Norma Lucille Treviño Galindo, presidenta municipal de Piedras Negras.

Lo anterior en relación al arribó de varios grupos de migrantes al Puente Internacional número II, que une a Piedras Negras con Eagle Pass en Texas; pues aseguraban que se les indicó que se les permitiría pasar a los Estados Unidos para solicitar asilo político, situación que resultó ser información falsa.

La funcionaria municipal detalló que durante la noche del domingo mantuvo comunicación con Paul del Rincón, director de la Aduana en la ciudad de Eagle Pass, así como el director de Puentes de la ciudad de Eagle Pass y con todo el equipo de México.

“Para estar avisándoles, platicando con estas personas, concientizándolos de que eso no era verdad, de que eso no era verdad, que no tenían porque estarse juntando en grupos, sobre todo con el frío, con los niños, convenciéndoles y tratándoles de explicar que no era así la situación”, indicó la alcaldesa de esta ciudad fronteriza.

Treviño Galindo agradeció a los elementos de las diversas corporaciones que estuvieron pendientes toda la noche. Refirió que algunos grupos de migrantes se iban y otros llegaban, situación por la cual las autoridades de Estados Unidos cerraron por un momento el Puente Internacional número II.

“Hubo un momento en que Estados Unidos cerró y después de un tiempo abrió un solo carril, para tener ellos cuidado, porque también ellos se tienen que proteger y no había tal permiso; y el señor Paul del Rincón llego a hacer esa maniobra para poder controlar un poquito esa situación”, indicó la presidenta municipal de Piedras Negras.

Detalló que también se mantuvo en contacto durante toda la noche con Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, estableciendo que se mantuvo al pendiente con toda su corporación, al igual que la policía municipal y Protección Civil.