Grupo de Reacción en Torreón respetará derechos humanos: gobernador

Democrito

Hoy, 4:28 pm

publicado por: Democrito Nonofyourbuissness

Creo que es más que aplicable esa máxima de que no hay mejor explicación que aquella que no tiene que darse. Es decir; el simple hecho de que el gobernador considere necesario hacer la precisión de que este grupo "Respetará los derechos humanos" ya nos da que pensar, sin embargo como prometer no empobrece, sólo le faltó especificar los derechos humanos de quienes si serán respetados...

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 1