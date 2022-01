Tropicalísimo Apache anuncia gran concierto en Torreón para celebrar su 40 aniversario

“Ojitos mentirosos no me mires…”, será uno de los temas que sonará con fuerza este próximo 12 de marzo con la celebración de los 40 años de Tropicalísimo Apache.

La agrupación lagunera dio a conocer este lunes los detalles del evento que tendrá lugar en el Coliseo Centenario de Torreón, esperando hacer junto a sus fieles seguidores laguneros, un recorrido de todos sus éxitos a lo largo de estas cuatro décadas en las que han puesto a bailar cumbia, no solamente a su público local, sino también dentro y fuera del país.

Será la primera vez que Arturo Ortiz, Arturo Ortiz Junior, Eddier Rivas y Javier Leal, parte de los integrantes de Tropicalísimo Apache se presenten en este recinto.

“A través del tiempo me he dado cuenta de cómo Apache se ha escuchado y se escucha en muchas partes de México y Estados Unidos. Eso me confirma el alcance que hemos logrado y que por ende pone en alto a nuestra región”, dijo el grupo en su última entrevista con El Siglo de Torreón a mediados del 2021.

Incluso, un encuentro entre Tropicalísimo Apache y Julión Álvarez, fue uno de los sucesos más comentados durante el año pasado; así como anteriormente, el influencer Chumel Torres, compartió que la canción a 40 grados, es una de sus favoritas, de esas con las que dices “uyyy, oi nomas ese cumbión”, demostrando así que su alcance y gusto en el público se mantiene presente.

Será a partir de este viernes siete de enero cuando dé inicio la venta de boletos para este concierto.