El día que Lucía Méndez contó que desairó a Madonna y nadie le creyó

Durante una declaración para el programa Hoy en 2016, la actriz y cantante contó la situación que vivió durante uno de los conciertos de Madonna en Miami en el que la Reina del Pop le pidió que se pusiera de pie y ésta se negó.

Cuenta la actriz que asistió al concierto de Madonna lastimada de la rodilla, razón por la que permaneció sentada en primer lugar y debido a que se encontraba en la tercera fila, la intérprete de “Like a prayer” se percató de ella.

Con un “stand up” la invitó a que se pusiera de pie y la actriz se negó “I don’t want stand up” (no me quiero poner de pie, en inglés), ante la negativa Madonna llamó al personal de seguridad para levantar a Lucía.

Debido a la insistencia de seguridad, Méndez amenazó con llamar a su abogado “I’m gonna call my lawyer” ya que ella había comprado sus boletos y tenía derecho a disfrutar el concierto como quisiera.

Como la actriz permaneció sentada, Madonna le soltó una grosería que Lucía contestó.

Dicha anécdota generó burlas hacia la actriz ya que según los usuarios que la criticaron, era imposible que en un evento como los que presenta Madonna, ésta pudiera apreciar las primeras filas.

Recientemente se viralizó en TikTok un video en el que se presentó un fragmento de un documental sobre la Reina del Pop en el cual la cantante se molesta porque las primeras filas de un concierto estaban sentadas y que también identificó que eran miembros de la industria.

Las redes sociales piden perdón a Lucía Méndez por no creer en su anécdota, ya que la queja de Madonna en el documental, demuestra que sí puede ver las primeras filas.