'Arriba y adelante'

Este fue el excelente lema del más viejo de los priistas que permanecen en este mundo, Luis Echeverría Álvarez, presidente de México del 1º de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Por desgracia, no se cumplió. Tras el horror de 1968, siendo el mismo Echeverría secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, en un acto masivo de protesta pacífica en Tlaltelolco murieron oficialmente 300 estudiantes asesinados por el Ejército de México y ya en la presidencia se dio el nefasto lujo de "un 10 de junio", otra matanza.

Lea: Nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Cumplirá 100 años el mes que inicia. Regresó México al porfiriato bajo otro nombre. Ese presidente que presumía ser de izquierda no cumplió con su propósito. No aplicó los conceptos verdaderamente democráticos de izquierda que decía tener. Al contrario. Y cero libertad de expresión. Cuando terminó su sexenio, empecé a escribir en la prensa en el periódico "Novedades" invitada a la página editorial por Edmundo Valadés y un señor el Río, refugiado español con un artículo que se llamó simplemente "Uf"

Por desgracia canté victoria demasiado pronto y el partido de Estado siguió como siempre engañando a la población.

HOY POR HOY

Por fin hoy la Izquierda está haciendo justicia a México, a todo México, no sólo a los poderosos, los ricos y los políticos. que son los mismos, lo mejor de todo sin pleitos con otros países hipercapitalistas que continúan porque así les conviene a ellos, actuando a la vieja usanza mundial. Es el mayor error que puedan cometer contra el mundo y ya empiezan otra vez a pelearse con los rusos, etc.

Este último día de un año especialmente difícil para la humanidad entera, deseo a los lectores lo mejor para el futuro personal y nacional de esta nueva era que sin lugar a dudas estamos viviendo. A los "conservadores" mexicanos - ¿empeñados en conservar lo peor del pasado? - les deseo abrir por fin los ojos, y dejarse de inútiles berrinches. ¿Qué tal si se unieran al bien de todos y no de unos cuantos ricachones como es el caso? ¿Qué tal si se unieran -recordando la Historia a la renovación de México por la que votamos en 2018 más de 30 millones de ciudadanos de diversos calibres e ideas?

Desde luego no todos pueden aceptarlo y creerlo. Han muerto muchos periódicos verdaderos y los que sobreviven, evidentemente pagados por una oposición mentirosa, no tienen fuerza y credibilidad más que entre los ignorantes. Aunque muchos lectores están acostumbrados a seguir con los chayoteros, la gente pensante y de mente limpia ha comprendido lo que sucede no solo en México si no en muchos países del mundo que parecían más fiables y no lo eran en realidad. La falsedad de la prensa y su traición a la verdad son cada vez más evidentes para una humanidad más despierta. Hoy hasta los grandes periódicos buscan a personas que los hagan creíbles.

Me siento "muy honrada" por el hecho de que un periódico como el Reforma que jamás me había invitado porque pertenece a Carlos Salinas de Gortari y demás, hoy por hoy me envía su material como quien dice haciendo sonar los centavos, pero lo leo muy poco porque a las primeras de cambio me da risa, aunque también un poco de tristeza, por las firmas que en él veo y que nunca creí que caerían en el garlito. Lana, pura lana. Y no es que me sobre, al contrario, pero prefiero cualquier cosa que "firmar" algo en que no creo. Por desgracia para las personas chayoteras y los que las leen y creen, hay nuevos medios de comunicación que están demoliéndolos. Los que conocemos la prensa sabemos que la nueva moral de este país (y otros) les ha dado en la torre y hay una opinión despierta y que tanto el público conocedor como los que hemos sido en cierto momento sus colaboradores sin ser chayoteros, sabemos perfectamente que gran parte de lo que dicen trae el indeleble sello de la mentira. Esto sucede en varios países.

PERO UN BUEN LIBRO NUNCA MORIRA.

A nivel internacional sin embargo en papel o en cristal El Libro no ha muerto ni morirá. Por fortuna he recibido este reciente fin de año varios libros excelentes y en este espacio quiero reconocer y agradecer no solo a los amigos que generosamente me los han enviado, sino a los autores. gracias:

1.-El primero "Angela Merkel" -Crónica de una era- editorial Ariel, cuya autora Ana Carbajosa, española, me ha permitido comprender a fondo lo que es hoy Alemania. Este libro extraordinario provino de mi amiga Huguette Glushanok.

2.-Mi nueva nieta, Sofia Smith de Ugarte, me regaló el libro "Kristin Hannah", que empiezo a leer con placer y de la que La Vanguardia dice: "Un homenaje a tantas mujeres anónimas que en los años bélicos más crudos tuvieron los redaños de resistir al nazismo y combatirlo letalmente".

3.-Mi amigo y vecino Manuel de Alba, me envió una verdadera "biblia" de la modernidad política y económica, "cómo hacer que funcione la globalización". El autor es el famosísimo político y premio Nobel de Economía, 2001 Joseph E. Stiglitz, varias veces incluido en gobiernos de Estados Unidos.

Por mi parte, les recomiendo a los de mi onda un antiguo libro del checoslovaco Milan Ryzl (1928-2011) que se llama "como potenciar la mente"

Solo un buen libro puede hacerte recuperar el equilibrio mental en estos tiempos de cambio mundial.

Reciban mis mejores deseos para el año 2022.

