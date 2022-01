'La TV me ha abierto las puertas', asegura Gerardo Murguía

El actor, Gerardo Murguía, se siente agradecido con la televisión ya que pese a que ha hecho cine y teatro, ha sido la pantalla chica la que le ha dado un cúmulo de satisfacciones.

"Lo primerito que hice en mi vida fue pisar un set en una película, sin haber estudiado actuación. Me enamoré del cine y fue cuando comencé a estudiar. Hice dos, tres cositas en varias películas, pero fueron los que me introdujeron a este mundo".

"Ya estando en este mundo fue la televisión la que me abrió los brazos, la que me abrió las puertas. Empecé en Rosa salvaje o Vivir un poco y enseguida fui teniendo más y más personajes en telenovelas. En teatro también me ha ido bien, pude trabajar con Manolo y Fela Fabregas", dijo.

El artista platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón de su trabajo en la telenovela Si nos dejan, la cual ha logrado importantes puntos de rating a través del canal Las Estrellas en el horario estelar (9:30 de la noche).

"Me siento feliz de la vida, me siento afortunadísimo y bendecido por Dios por tener trabajo en estas épocas tan difíciles que estamos atravesando. Estoy contento de que me hayan hecho partícipe del elenco de Si nos dejan y de que el productor, Carlos Bardasano, me haya invitado".

Murguía aceptó que Si nos dejan tenía un hueco muy grande que llenar ya que La desalmada se posicionó en 2021 como el melodrama más visto en la República Mexicana.

"Siempre es una gran responsabilidad entrar a tomar el horario que deja una producción con mucho éxito, pero yo confié mucho desde un inicio en este proyecto porque tiene todos los elementos que conforman una producción de éxito".

"Se trata de una adaptación (Mirada de mujer) hecha por Leonardo Padrón, la cual la ha quedado fantástica. Es complicado para todos, cuando ya conoces una historia, atrapar de nuevo el auditorio y aquí el secreto radica en la adaptación y la que hizo Leonardo es muy buena".

En la producción, en la que también figuran Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala, Gerardo encarna a "Julio Tamayo", uno de los mejores amigos de "Sergio Carranza" (Alexis Ayala) y dueño de un canal de televisión.

"La historia se desenvuelve en el medio televisivo. Mi personaje tiene a su cargo un emporio televisivo, es el presidente de la televisora".

"Tiene una presencia que atrae y en verdad que agradezco mucho que la producción me lo haya dado; 'Julio' se ha ido desenvolviendo poco a poco y ha tomado decisiones a nivel ejecutivo muy importantes", explicó.

El actor celebró el hecho de poder coincidir de nueva cuenta con Alexis, a quien considera un gran colega y amigo.

"Están repitiendo en el canal de Telenovelas la telenovela, Barrera de amor, en donde ambos compartimos créditos".

"Yo ya lo conocía previo a esa novela, pero fue hasta que la realizamos que nació una bonita amistad entre nosotros; Alexis es un actor muy profesional y trabajar a su lado es muy agradable", informó.

Gerardo comentó que siempre va a recordar Si nos dejan, ya que llegó a su vida en medio de una crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

"El haber recibido esta propuesta en medio de una pandemia ha sido afortunado. Hicimos esta novela con todos los protocolos necesarios para evitar contagios. Nunca tuve problemas de salud en el desarrollo de la producción".

Gerardo Murguía aprovechó la entrevista para saludar a los laguneros y desearles un feliz año 2022.

"Gracias al público que me apoyado siempre. Espero pronto volver a Torreón, me gusta mucho".

"A todos los laguneros les doy las gracias por la buena acogida que le han dado a Si nos dejan", puntualizó.

Trayectoria

Gerardo ha hecho una gran cantidad de novelas como:

Pobre niña rica

Aventuras en el tiempo

Rayito de luz

Atrapada

Amor de nadie

La fea más bella

Vivir un poco

Amor sin maquillaje

Juro que te amo