Lucía Méndez 'siempre tuvo la razón'

Cientos de internautas a través de TikTok han etiquetado a la diva mexicana, Lucía Méndez para pedirle perdón, pues luego de años de etiquetarla como 'mentirosa' sobre la revelación que hizo de Madonna, un video documental de la Reina del Pop asegura que fue verdad.

Según Lucía, durante un concierto al que acudió en Miami de Madonna, la cantante se molestó con las dos primeras filas de la audiencia por no levantarse para bailar sus temas, por lo que se dirigió a ella para 'exigirle' que se levantara y ella se negó.

En el video documental de Madonna de hace más de 20 años, ella reacciona molesta con su equipo de producción debido a que en las primeras dos filas del concierto le pusieron solamente a personas del medio del espectáculo, y que todos ellos estaban 'aburridos' con su presentación.

"Me mentiste -le dice a su equipo- me dijiste que no habría nadie del medio en las primeras filas y estaba lleno de ellos, se sentaron ahí dándome sus miradas sucias y con los brazos cruzados", mencionó.

Aunque el video fue captado durante una presentación en Los Ángeles, California, los fans de Lucía vincularon los hechos con sus declaraciones sobre lo que Madonna veía desde el escenario y lo molesta que se ponía cuando notaba que las personas no disfrutaban de su show.

Hasta ahora el video acumula más de 200 mil reproducciones en plataforma y supera las 13 mil reacciones, aunque ya acumula miles de reproducciones más tras ser extraído de la plataforma y difundido en otras páginas de la red.