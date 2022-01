Jisoo de BLACKPINK comparte fotos de su niñez para celebrar su cumpleaños

La miembro visual de BLACKPINK Jisoo celebra su cumpleaños número 27, aunque en Corea del Sur son 28 años debido a que se suma un año. La estrella de Kpop nació el 3 de enero de 1995 en Sanbon-dong, Gunpo-si.

Sus compañeras de grupo Rosé, Lisa y Jennie; la cuenta de BLACKPINK y sus fans comenzaron a felicitarla desde muy temprano, ya que hay que recordar que en Corea ya es 3 de enero.

A través de redes sociales, las otras tres integrantes del grupo interprete de "Kill This Love" compartieron historias en su Instagram para felicitarla por su cumpleaños.

Los que más resaltó fue que Jisoo, quien acaba de hacer su debut como actriz en el drama Snowdrop, compartió para todos sus seguidores fotografías de ella cuando era niña acompañadas del mensaje:

"¡¡Gracias por todos los deseos de cumpleaños!! Hoy se siente muy especial con todos mis Blinks. Los amo chicos."

El grupo de Kpop BLACKPINK es uno de los de mayor éxito de la escena musical coreana, agrupación de chicas que debutó en agosto de 2016, Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé han llevado éxitos como "How you like that", "Whistle" y "Lovesick girls", entre otros a todo el mundo. Sus fans, conocidos como BLINKS, siguen todos sus pasos artísticos y comprando todos sus productos.