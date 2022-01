Miley Cyrus sufre desperfecto en su vestuario; casi queda desnuda en plena actuación

Durante la fiesta de Nochevieja de la cadena estadounidense NBC en la que Cyrus se presentó junto a Pete Davidson, los tirantes de su top se desprendieron dejándola casi desnuda.

La estrella de 29 años sintió el momento en el que sus tirantes se desprendían, por lo que se sujetó con las manos y se dio la vuelta. Mientras la banda y sus coristas continuaban con la actuación ella se dirigió a los bastidores.

Momentos después volvió a salir, esta vez luciendo un saco rojo brillante en lugar del top. Continuando con su actuación de “Party in the USA”, hizo énfasis en una de las frases de la canción: “Ahora todo el mundo me está mirando” como broma sobre el incidente.

Al terminar la presentación agradeció a la audiencia y a los televidentes y bromeó de nuevo:

”El programa de esta noche ha consistido en ser flexible. De aguantar los golpes y sacar lo mejor de las peores circunstancias. Y esa resistencia no debería terminar aquí. Llevemos eso al nuevo año con nosotros. Todos hemos aprendido a esperar lo inesperado”.

El programa de Miley y Pete, sustituyó al especial anual de Nochevieja de Carson Daly.