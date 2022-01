YosStop desmiente cobrar 1 millón por entrevista

Durante una entrevista la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop desmintió que cobra un millón de pesos por dar una entrevista.

Fue durante una entrevista para el podcast “Creativo” de Roberto Martínez que la youtuber habló de su experiencia después de ser acusada de almacenar y difundir fotografías íntimas; además de compartir lo que vivió en el penal de Santa Martha Acatitla también comentó sobre los problemas que le ha traído la información falsa que se comparte sobre ella.

Hace unas semanas, la conductora Pati Chapoy aseguró que la youtuber cobraba alrededor de 1 millón de pesos por entrevista.

“Estamos hablando de una cantidad muy fuerte, pidieron 50 mil dólares (alrededor de un millón de pesos) por entrevista, ¡es una barbaridad! Si sale por ahí una entrevista por cualquier otro medio que pagaron, bueno, alguien quiso pagar, pero nosotros no pagamos”, comentó la conductora en la transmisión del programa Ventaneando.

El comentario generó críticas hacia YosStop por querer sacar provecho de la situación. Durante su entrevista con Roberto Martínez, Hoffman sacó a relucir el tema:

“A cada rato sacan cosas que no eran verdad de mí. Hasta la fecha siguen sacando cosas que no son ciertas. Lo último que me sacaron es que estaba cobrando un millón por entrevistas y yo jamás le he contestado a un solo medio de show, de espectáculos, ni de amarillismo, jamás le he contestado. Digo, me da igual, no me afecta. Pero para qué hacen eso, no pasa nada, de todo lo que han dicho, eso es lo que menos importa” fueron las palabras de YosStop para desmentir lo dicho por Pati Chapoy.

Finalizó reiterando que no tiene intención de dar entrevistas a “medios amarillistas” y que solo daría entrevistas a sus compañeros de los medios digitales.