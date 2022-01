pequeñas especies

LA ILUSION DE SANTA CLAUS

Lo más hermoso en esta vida es tener un sueño, una esperanza, una ilusión, que mejor aliciente por los acontecimientos de hoy en día, continuar con un espíritu optimista, aprovechar los desafíos para convertirlos en oportunidades y salir avante.

¿Quién no ha se ha fijado un propósito en la vida?, algunos material, otros físico y hasta sentimental. ¿Y cómo inicia esa ilusión?, con un bello y mágico sueño. No cabe duda que los sueños son lo más hermoso en la niñez, bendita inocencia donde no existe límite en la imaginación, deberíamos de seguir su ejemplo los adultos, pero nos avergüenza contar nuestros sueños por temor a que se rían de ellos, o nos bajen drásticamente de esa nube mágica que pretendemos alcanzar, argumentando que a nuestra edad hay que poner los pies sobre la tierra.

En esta época donde los sentimientos afloran sinceros del corazón y deseamos los mejores anhelos, es tiempo de reencontrar a nuestros seres queridos que teníamos sin verles, días de dar el presente a la persona especial, época en que los niños cuentan impacientes los días esperando a Santa en Navidad. Es una temporada mágica que anhelamos todo el año, no solo los niños, también los adultos, Santa es todo esto, un sueño, una ilusión, un encanto, un costal lleno de alegría y bendiciones, un día de compartir obsequios y alimentos con las personas que más estimamos, recibir y dar abrazos, época de reconciliación y perdón, tiempo de venerar el nacimiento del Hijo del Hombre que vino a dar la vida por nosotros.

Lamentablemente Santa está en nosotros unos cuantos días en la temporada de Navidad, un instante fugaz, deberíamos de conservar ese sentimiento todo el año y con todo el prójimo, hacer a un lado el orgullo y dar el saludo al vecino que hace años no le dirigimos la palabra, volver hablar a quién fue nuestro amigo que por una nimiedad nos enojamos, abrazar al hermano que tantos años llevamos sin reunirnos por un mal entendido o simplemente por no saber pedir perdón. Qué hermoso sería que todos los días de todos los años estuviera presente Santa, que existiera la buena voluntad en las personas y hacia los animales en toda la faz de la tierra, seguir el bello mensaje del Señor; Disfrutar la vida sanamente y Respetar siempre a nuestro prójimo.

Que hermosos recuerdos guardamos las viejas generaciones, donde nuestros padres hacían la tradicional posada con los cánticos navideños pidiendo posada José y María desde la calle, y recibíamos la contestación del interior de la casa, rezábamos y rompíamos la piñata, disfrutando de las colaciones, cacahuates, naranjas...[Más en la pág. 4]

PEQUEÑAS ESPECIES

[Viene de la pág. 3] y tejocotes que caían de ella, todo eso era Santa. Fue la mejor época en nuestra niñez, teníamos que portarnos bien todo el año, de lo contrario no había regalos de Santa para Navidad. Nos inculcaron que los valores era lo primordial en la vida, y dio resultado, ahora ven los frutos nuestros hijos en sus hijos, disfrutando de una familia feliz, que vive en santa paz con todo el prójimo.

Hasta las mascotas conocen a Santa, es aquella persona mágica que al verla, expresan una alegría inmensa, aunque solo hayan pasado unas horas de la tierna caricia de su querido amo.