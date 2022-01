J Balvin vivió un 'complicado' año lleno de polémicas

Los últimos meses del 2021 no fueron fáciles para J Balvin. Fue "cancelado" por su video de Perra en colaboración con Tokischa por el ataque a la cultura afrolatina, también pidieron su renuncia al reconocimiento del Artista afrolatino del año.

Pero su principal escándalo fue debido a su crítica a las nominaciones de los Latin Grammy 2021 en las que el colombiano pidió boicotear los premios por la falta de inclusión al género de reggaetón.

En esa ocasión declaró: "Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan…"

Ese comentario desató una pelea con Residente, uno de los artistas con más estatuillas ganadas de dichos premios, quien enojado comparó la música del Balvin con un carrito de hot dogs por ser una comida que gusta pero, si se quiere algo mejor, se va a un restaurante.

El intérprete de In Da Getto por fin dio declaraciones sobre la problemática de los Grammy y Residente en el programa Dímelo King en YouTube.

Mencionó que antes no dijo nada porque no se sentía con la obligación de dar explicación.

"No salí a hablar yo -ante los comentarios de Residente-, a palabras necias oídos sordos. Si hubiera sentido que necesitaba dar alguna explicación lo hubiera hecho", afirmó.

Al ser interrogado sobre si habría una posible reconciliación con el ex Calle 13 mencionó que estaba abierto al diálogo, pero no a una amistad: "Amigos no seríamos, si se hablan las cosas claras no hay problema. Yo lo consideraba un amigo, un pana, por eso dolió".

Admitió que su "boicot" hacía los Grammy había sido un error que lo hizo sentir solo y descubrió qué personas realmente estaban a su lado.

"El error que tuve cuando pasó lo de los Grammy fue convocar a la gente en vez de yo hablar directamente con la Academia y con los artistas y decirles pasa esto. Una cosa es llamar al poder y otra cosa utilizarlo. Entendí y aprendí. Ahora soy más estratégico" confesó.

"Me sentí muy solo. Aprendí, mucha gente no se quería meter por temor… lo entiendo, no es su situación. Me di cuenta con quién cuento".

En cuanto a sus acciones para 2022, J Balvin planea enfocarse en su hijo Río, que tuvo en julio pasado con la modelo argentina Valentina Ferrer.

Además, el reggaetonero comentó que sí tendría un acercamiento a los Grammy en una reunión, pero no dio más detalles al respecto.