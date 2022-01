Val Kilmer celebra su cumpleaños número 62

Val Kilmer fue uno de los más importantes actores de Hollywood en la década de los ochena y noventa. Ayer viernes cumplió 62 años de edad.

Kilmer nació en Los Ángeles, California, en 1959. Siempre tuvo el "chip" de la actuación desde muy pequeño, desde aquellos cortos grabados con su cámara junto a sus hermanos, hasta su primera aparición para un comercial de hamburguesas, y dando el salto en la adolescencia para participar en obras teatrales, así surgió la fascinación por el mundo de la actuación.

En 1983 el histrión recibió su gran oportunidad en Brodway, con la puesta en escena de Slab Boys donde compartió créditos con los desconocidos en ese momento Sean Penn y Kevin Bacon.

Un año después el talento y el trabajo de Kilmer rindió frutos para brincar a la pantalla grande. A sus manos llegó el protagónico en la cinta Top Secret.

La fama llega con Top Gun

Luego de su primera experiencia en Top Secret, Val Kilmer se propuso seguir adelante y consiguió avanzar al estrellato, eso fue lo que significó tener el papel de "Iceman" en la película Top Gun (1986), antagónico de Tom Cruise.

Una anécdota que ha contado Kilmer en varias entrevistas, es que el papel de "Iceman" llegó luego de que rechazara hacer Blue Velvet de David Lynch. Asimismo, Kilmer reconoció que no quería hacer Top Gun, pero ya estaba firmado el contrato.

"Al principio no quería hacer Top Gun, el guión me pareció tonto y no me gustaba el belicismo, pero estaba bajo contrato con el estudio, así que no tuve opción", comentó el histrión en su documental titulado Val (2021).

Así la industria cinematográfica ya tenía en el radar al nuevo y talentoso actor. Aun con todo eso Val no alcanzó a llenar con buenos ojos distintos proyectos de cine y sólo se tuvo que conformar con Willow (1988).

Jim Morrison, el papel para Kilmer

A inicios de 1990, el director de cine, Oliver Stone tenía en mente hacer la película sobre la banda histórica de rock Doors, y buscaba a un actor para darle a vida al "Rey Lagarto", Jim Morrison.

Kilmer audicionó para el papel en The Doors y se ganó el rol protagónico.

"Grabe cintas con diálogos y cantando canciones de los Doors, impresioné a los productores y me dieron el papel". La cinta se estrenó en 1991, la crítica en Estados Unidos vio con buenos ojos la actuación de Kilmer, considerándola una de las mejores en lo que iba de su carrera fílmica.

Batman Forever, otra vez en el ojo de Hollywood

Luego de ser Jim Morrison, Kilmer tuvo poca proyección en la pantalla grande. Hasta 1993 su nombre apareció otra vez en las carteleras, pero ahora con poco éxito en Tomb Stone.

No fue hasta 1995 dónde un personaje de comics icónico volvió a los cines, era Batman, con su tercera entrega titulada Batman Forever, ahí Kilmer se hizo del papel de "Bruno Díaz".

"Estaba en viaje por África cuando mi representante me dijo que si quería ser Batman. Estaba anonadado, no podía creerlo. Antes había explorado una cueva de murciélagos, por eso mi agente no podía localizarme. Fue una señal. Acepte el papel sin ni siquiera leer el guion", recuerda Kilmer en su proyecto Val.

En aquel filme Kilmer compartió reparto con Tommy Lee Jones, JimCarrey, Nicole Kidman y Chris O'Donnell. De acuerdo con el sitio web Box Office Mojo, la película del murciélago alcanzó la cifra de más de 183 millones de dólares recaudados en esa época del estreno.

En ese mismo 1995, Val protagonizó el thriller policíaco Fuego contra fuego, junto con Robert De Niro y Al Pacino.

Poco cine y el cáncer

Luego de ser considerado uno de los "símbolos sexuales" en los años ochentas en Hollywood, Kilmer comenzó poco a poco a no escuchar su nombre en las grandes carteleras. En la décadadel año 2000, el actor tuvo apariciones en cintas como Wonderland (2003); Alejandro Magno (2004), de Oliver Stone y Kiss Kiss BangBang (2005) con Robert Dawney Jr., en dicha cinta fue reconocido con el Premio Satellite al mejor actor de reparto.

Fuera de los sets Kilmer admitió hasta 2017 que tenía cáncer de garganta, luego de que dos años antes ya había estado combatiendo la enfermedad, pero el protagonista de The Doors en ese momento no quiso hacerlo público.

Poco tiempo después, Kilmer señaló que estaba curado, pero que el tratamiento recibido lo dejó con serias dificultades para hablar. "Rezar fue mi tratamiento", comentó en distintas entrevistas Val Kilmer.

Luego de su recuperación Kilmer decidió escribir sus memorias en "Im your Huckleberry: A Memoir", libro que salió a luz en 2020. El verano pasado estrenó su documental Val, por Amazon Prime, que es una serie de grabaciones a lo largo de su vida, retratando sus inicios, su familia y trabajos del actor californiano.

Para este 2022 se tiene contemplado verlo en la pantalla grande con la segunda parte de Top Gun, cinta que inicialmente debió estrenarse en 2020, pero que la pandemia de Covid retrasó.