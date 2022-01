Promueven amparos ante irregularidades

Para frenar la asignación de las nuevas concesiones de autotransporte y por las irregularidades que dicen se están cometiendo en la renovación de los permisos (ya existentes), una asociación de trabajadores del volante promovió dos amparos ante el Poder Judicial de la Federación.

El dirigente de la recién creada Asociación de Transportistas y Choferes por la Transformación de Matamoros, José Hernández Cruz, expresó que cada que concluye una administración se autorizan nuevas concesiones, poniéndolos en desventaja por la saturación del servicio.

Recordó que al término de la gestión del priista Juan Carlos Ayup se otorgaron 70 nuevas concesiones y ahora, con Horacio Pïña, el 23 de diciembre se autorizaron otras 40.

Agregó que se dijo que las que autorizó el Cabildo hace tres años, las cuales se integraron a sindicatos adheridos a CNOP y CTM, serían para bases ejidales, pero luego las reubicaron a la ciudad, por lo que reiteró son muchas las unidades que ofrecen el servicio de taxi, pues de las cerca de 740 concesiones en los diversos giros de transporte unas 450 son de taxis.

IRREGULARIDADES

El entrevistado mencionó que hace aproximadamente tres meses se reunieron con Horacio Piña para platicar lo relacionado con la renovación de las concesiones que están por vencer, cuya vigencia es de 30 años, pero aprovecharon para solicitarle que no se autorizaran más permisos y el edil se comprometió a no hacerlo, pero en días después se empezó a rumorar que se entregarían 55 nuevos permisos.

En los acercamientos que tuvieron para ver lo relacionado con el pago de los impuestos por las renovaciones, cuyo plazo termina en mayo del 2022, el director de Autotransporte, Baudilio, los empezó a presionar para que iniciaran con el procedimiento antes de que concluyera la administración, pero además de los mil 200 pesos que debían pagar en la Tesorería les pedía por "debajo del agua" 15 mil pesos, cantidad que dijo debían repartir con las CTM y CNOP para que les dieran la carta que avalaba que pertenecían a los sindicatos de esas dos organizaciones.

Hernández Cruz dijo que ante la "transa" que pretendían hacer con la renovación de las concesiones a inicios de octubre promovieron el primer amparo ante el Juzgado del Poder Judicial de la Federación, el que asegura les dio respuesta a favor, pero luego al enterarse de que el Cabildo autorizó el pasado 23 de diciembre las 40 concesiones, nuevamente promovieron un amparo para "echarlas abajo", y en este esperan respuesta en unos días, pues se atravesaron las festividades.

"Todos hacen lo mismo; están acostumbrados a la transa y la gente no hace nada porque tiene miedo, los amenazan con quitarles las concesiones. Con las organizaciones de los priistas les cobran hasta 50 mil pesos por reubicar las bases y ahora con Horacio Piña, que, según él, se comprometió a que no se iban a autorizar más permisos, al último salieron con que sí, y cómo no, pues si por ahí nos enteramos de que les dieron 200 mil pesos por cada concesión, por eso no se llevaron bono de marcha; si no, eso es un dineral, con eso tienen", reprochó en entrevistado.