Oficial de policía es arrastrada y atropellada por un conductor que se rehusó a ser detenido

El suceso ocurrió en El Bronx, Nueva York, cuando dos oficiales de policía observaron a una camioneta tipo SUV negra con placas vencidas e intentaron detenerla, pero el dueño del vehículo hizo caso omiso y continuó acelerando, pasándose varios semáforos en rojo y conduciendo sobre el pavimento en el proceso.

Tras una breve persecución, el motorista frenó y retrocedió hacia los oficiales, quienes descendieron de su patrulla y se acercaron a la camioneta y uno de ellos abrió la puerta el copiloto e ingresó al vehículo, mientras que su compañera intentó hacer lo mismo en la puerta del copiloto, pero el sospechoso aceleró y arrastró a la oficial unos cuantos metros y luego le atropelló la pierna, suceso que fue captado por un testigo.

La oficial terminó con uno de sus tobillos fracturado y tuvo que ser trasladada a un hospital, mientras que el delincuente fue arrestado momentos después tras haberse estrellado contra otro vehículo y ahora enfrenta por lo menos 8 cargos en su contra, informó el portal Pix 11.

When NYPD cops attempted to stop a car with an expired, temporary license plate in the Bronx, the driver sped off dragging an officer — fracturing her ankle. The driver was arrested and the officer is recovering. Our message to criminals is clear: you will be apprehended! pic.twitter.com/kcasotLnQL