Epic Games se cae y la culpable es 'Lara Croft'

El jueves usuarios reportaron problemas para acceder a la plataforma de la desarrolladora de videojuegos, Epic Games, luego de que al parecer ésta sufriera una falla cuya culpable parece ser 'Lara Croft'.

Como parte de la temporada navideña, Epic Games ha estado regalando un videojuego por día, el cual se puede descargar totalmente gratis desde su sitio web y fue el día de ayer que la desarrolladora anunció los títulos de Tomb Raider ( en su versión 2013), Rise of The Tomb Raider y Shadow of The Tomb Raider, completamente gratuitos.

Ante el anuncio, miles de usuarios no tardaron en intentar descargar los títulos protagonizados por el personaje femenino de 'Lara Croft', lo que aparentemente llevó a que la plataforma de Epic Games colapsara.

Epic Games ya restableció su servicio y los mencionados videojuegos se encuentran disponibles para su descarga gratuita hasta el día 6 de enero.