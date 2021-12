Comienza la temporada de juegos gratis en Epic Games

Igual que años pasados, Epic Games se suma a las celebraciones decembrinas obsequiando a través de su sitio web un titulo diferente cada día de los 15 que dure la promoción.

El regalo de Epic Games comienza con el título Shenmue III en su versión estándar para PC, mismo que estará disponible para su descarga hasta el viernes 17 de diciembre.

On the first day of the Holiday Sale, my true love gave to me…

FREE, SHENMUE 3! https://t.co/1bzgT8zKH0 pic.twitter.com/lhhduWOabw