Se preparan ante posible ola COVID

"La pandemia está presente, el virus lo tenemos" advirtió el titular regional de la Secretaría de Salud, quien exhortó a la población a que siga tomando sus precauciones y que las reuniones sean "solo con la familia que vive en la casa para evitar el riesgo de un brote de contagios" que se verían en enero.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria IV de la Secretaría de Salud, indicó que las autoridades sanitarias están preparadas para atender un incremento en contagios, pero lo ideal es que no ocurra esto y que las camas y espacios en los hospitales no sean necesario utilizarlos.

Sin embargo, mesurado en sus declaraciones, el funcionario estatal señaló que las acciones implementadas por las autoridades sanitarias mantienen un control que no ha sido rebasado por la enfermedad.

"Esperemos de que nos vaya bien y le vaya bien a toda la población (el próximo año) porque esto no ha pasado, La Pandemia está presente, el virus lo tenemos y nos tenemos que cuidar" sostuvo.

Llamó a la población a que no bajen la guardia, que utilicen el gel, que se laven constantemente las manos, que no dejen de usar cubrebocas, que mantenga la distancia saludable y que en las reuniones sociales y familiares no haya amontonamientos ni grandes cantidades de gente, expuso.

Cuestionado sobre si se espera un incremento en los casos a partir de enero, señaló que espera que no ocurra, pero sostuvo que la Jurisdicción Sanitaria IV, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el hospital Amparo Benavides de Pape y las demás autoridades sanitarias están preparadas para atender más pacientes.