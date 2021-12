Pedro Sola tiene que usar un aparato las 24 hrs por salud

Durante la transmisión del programa “Ventaneando” el conductor Pedro Sola habló sobre sus diferentes problemas de salud.

Uno de los más graves es su hipertensión, enfermedad que le provoca la subida de la presión arterial y que se ha complicado en el último año, generando la necesidad de monitorearla 24/7.

“Acá traigo un aparato que me está midiendo la presión arterial, porque amanezco turulato, más de lo normal. Se me sube mucho la presión entonces le hablé al doctor y aquí lo traigo, 24 horas, me lo pusieron desde ayer”, comentó Sola.

Ver más: Pedro Sola pide cárcel para J Balvin tras controversia por video de Perra

Entre otros padecimientos presenta pérdida de oído y cataratas. En 2022 podría entrar a quirófano para tratarse este último.

Además, el conductor de 74 años se enfermó de COVID-19 durante el 2021.