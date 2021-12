Lagunero gana premio en Mérida

En su libro El silencio me despertó (Bajel de sueños, 2011), el desaparecido escritor Eusebio Ruvalcaba cita un poema del lagunero Carlos Reyes Ávila, incluido en el poemario Habitar la transparencia (Icocult, 2003).

Al final del párrafo, Ruvalcaba remata: ‘Poetas así lo concilian a uno con la alegría de la literatura’. Carlos Reyes Ávila estudió Comunicación en la Universidad Autónoma de Coahuila (UadeC), posteriormente realizó una maestría en Filosofía en la Universidad Veracruzana (UV).

Su tinta fluye por distintos géneros literarios, destacándose el cuento, el teatro, la novela y la poesía. Obras como El círculo de Eranos (2007) o Travesti (2009) han sido publicadas por la editorial Tierra Adentro.

También fue acreedor al Premio Nacional de Poesía Tijuana en 2003 por Claridad en sombra.

“Me considero a mí mismo escritor. En ese sentido, sin la etiqueta, considero que como escritor te gusta de todo […] Lo primero que empecé a publicar, lo que más he publicado y que hasta cierto modo lo que más me identifica y forma más parte de mi vida es la poesía”.

Recientemente, los versos del lagunero resultaron acreedores al Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida 2021, según dio a conocer la Dirección de Cultura de la capital yucateca. Allí, su proyecto La fiesta del fin del mundo será transmitida por PPV, sobresalió entre 313 propuestas.

Este certamen busca hermanar a la Mérida de México, Venezuela y España. “Justo hace rato hablaba con un amigo mío y me dice: ‘Leí la nota y por lo que se menciona me recordó a una plática que tuvimos hace años’. Y en efecto, hace años que vengo trabajando esta temática de La fiesta del fin del mundo será transmitida por PPV. Mi amigo y yo hacíamos referencia a la plática que tuvimos, de cuando en aquel entonces salió la serie de Black Mirror, que trata sobre cómo en un futuro distópico la tecnología va avanzando y cómo el mundo va cambiando. Mi poemario va mucho en ese tenor”.

Dividido en dos capítulos, La fiesta del fin del mundo será transmitida por PPV ahonda en ese futuro complicado, bombardeado por los medios de comunicación a través de las tecnologías y otros factores.

“Es un libro que tuvo muchas transformaciones. Incluso en algún momento pensé en desecharlo, porque lo había enviado a otros concursos donde no había pasado nada y pensé que, o no era muy bueno o era demasiado revolucionario para los intereses de un concurso. Luego a veces sucede que en los concursos premian mucho a la tradición y cuando eres demasiado innovador de pronto o no te endienten, no les gusta o no están familiarizados. En este caso tenía el libro y dije qué más da, peor es no hacer nada. Lo envié sin mayor expectativa. La verdad sí me sorprendió mucho ganar con este libro”.

Reyes Ávila subraya: “Cada libro está destinado a salir cuando tiene que salir”.

El jurado del premio resaltó que La fiesta del fin del mundo será transmitida por PPV innova en su forma, sin apartarse de la esencia poética. La innovación es una constante en la obra del lagunero, quien asegura que no le interesa transitar por caminos donde ya han estado otros escritores.

“Sin descuidar el lenguaje poético, fue tratar de hacerlo muy coloquial. Creo que el lenguaje que utilizo en este libro no contiene tanta floritura ni tanto juego del lenguaje. Es más cruel, más directo, más crudo, más de medios de comunicación, más documental, pero que tampoco sea tan prosaico. También la forma en la que está escrito, básicamente es sin utilizar mayúsculas, minúsculas ni signos de puntuación para conservar el ritmo, que se viera más como tipo caligramas, más experimental en ese sentido”.

Los temas del trabajo se dirigen hacia una denuncia social, en un presente del que se desprenden estructuras y se favorece al ego, la corrupción, la violencia o el poder. Todo esto ante la indiferencia de la sociedad, que normaliza esos aspectos causando la deshumanización.

“La forma de la denuncia es agresiva, es cruel, es ruda. ¿Me explico? A veces en poesía se trata de ‘enbonitar’ la cosa y en mi poemario es todo lo contrario, es llamar a las cosas por su nombre. Recuerdo que era algo que a Eusebio (Ruvalcaba) le gustaba mucho, cuando hacía referencia a mis poemas decía: ‘Carlos le llama a las cosas por su nombre, no tiene miedo, no quita el dedo del renglón y pone el dedo en la llaga’. Eso es algo que me interesa, me gusta ser rudo, ser cruel, pero sin perder el estilo y la poesía”.

Actualmente, Carlos Reyes Ávila trabaja en distintos proyectos y para 2022 prepara publicaciones con la UadeC y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).