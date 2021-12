Les deseo lo mejor: Zermeño al concluir su labor como alcalde de Torreón

“Para mi ha sido un gran honor ser alcalde de esta ciudad tres veces… Lo que más agradezco es la confianza y la colaboración ciudadana”, fue el mensaje final del alcalde Jorge Zermeño infante durante la última Sesión Ordinaria de Cabildo de la presente administración, realizada este miércoles por la tarde en el séptimo piso de la Presidencia Municipal.

El mandatario se despidió, junto con los integrantes del mismo Cabildo, de sus labores oficiales al frente del Ayuntamiento, no sin antes agradecer la colaboración y hasta las críticas de quienes buscaron desde sus posiciones el desarrollo de los diversos planos municipales en Torreón.

LEE TAMBIÉN: Alcalde Jorge Zermeño desea buenos resultados a Román Cepeda

“Quiero a mi ciudad y quiero que le vaya bien, a mi no me importa si (el alcalde) es de un partido o es de otro, tenemos que entender que el gobernante cuando llega a este cargo tiene que despojarse de esa participación política al momento de gobernar, de veras les deseo lo mejor, no soy hombre de rencores, ni de odios, no me gusta amargarme la vida, yo le pido perdón a quien haya yo ofendido con mis expresiones, le pido perdón a los ciudadanos que no logramos resolverle algún problema, la administración pública siempre tiene limitantes… nos vamos con la frente en alto”.

De la misma forma ediles como Héctor González Madero, Dulce Pereda, Héctor Estrada, Alberto Rosales, Esteban Soto, Leonor Jacob e Ignacio García, expresaron sus buenos deseos a Jorge Zermeño en su futuro y al resto de sus compañeros por igual, de la misma manera llamaron a la próxima administración a seguir trabajando en favor de la ciudadanía, con apego a valores como la honestidad, la transparencia y la verdad en todo momento.

VER MÁS: Cabildo de Torreón delegan convenio a nueva gestión

Durante el desarrollo de la Septuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo se autorizaron además diversos acuerdos que se tenían pendientes en el tema operativo, licencias de alcoholes, así como permutas a particulares y de acuerdo a las acciones vistas preliminarmente en las comisiones correspondientes.