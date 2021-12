Fallece Humberto

Durante la tarde de este miércoles 29 de diciembre de 2021, falleció Adolfo Humberto "Fito" Galindo, compositor originario del municipio de Zaragoza, Coahuila; víctima de complicaciones cardíacas, en el Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Piedras Negras.

El reconocido compositor fue ingresado por sus familiares en el hospital para su atención médica, desde la tarde del martes, desafortunadamente, fue alrededor del mediodía que se dio a conocer su deceso, con lo que el gremio de músicos y compositores se encuentra de luto.

Cabe mencionar que desde muy pequeño, "Fito" Galindo inicio en el mundo de las letras y la composición, siendo Vicente Fernández, uno de los artistas mexicanos que grabó algunas de sus composiciones como: Mi noche buena, Pablo del Monte y Se vende un caballo.

El grupo Bronco, también grabo composiciones del coahuilense, tales como: Voy a tumbar la casita, con la cual obtuvo una gran proyección. Sin embargo, no fue la única pues le siguieron canciones como: La muñeca flaca, Ni quemando las cobijas, La profesora güera, Un golpe más (reconocida con un Grammy), Cinco locos, Arriba, Devuélveme el corazón y Cerré las puertas de mi alma.

Otras de las agrupaciones que tomaron sus composiciones fueron los Cardenales de Nuevo León, quienes grabaron canciones como: Compré una cantina, Pero tu recuerdo no, Que no lo sepa, La baraja, La Cosecha y A que no; y con el grupo Límite, Préstame esta noche.

El compositor "Fito" Galindo también fue autor de la canción La Última Muñeca y que desde su creación, se volvió una elemento importante en prácticamente las celebraciones de XV años.

Después surgió La última muñeca, un valsecito que por su letra propició el nacimiento de una nueva tradición en varias ciudades del país para las fiestas de 15 años. La cantidad de composiciones, como de artistas que les dieron voz, es basta y variada.