VIRAL: Hombre tira sus algodones de azúcar porque no pudo vender ninguno

En redes sociales se ha vuelto viral el momento en que un vendedor de algodones azota su mercancía contra el suelo, luego de que supuestamente no consiguiera vender ninguno.

El momento fue grabado en Reynosa, Tamaulipas, una noche antes de la Nochebuena, según la usuaria que grabó y compartió la escena en redes sociales.

"Este señor en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones, y después que me ofreció a mi y otras personas y le dijimos que no, caminó y azotó el palo contra la calle, brincando arriba de ellos desesperadamente", indicó la usuaria que compartió el clip en Facebook.

Ver más: Joven cambia de mesa en restaurante de pollo frito porque su familia llevó tortillas

Tal como se muestra en las imágenes, el hombre intenta rescatar algunos de los algodones tras haber azotado contra el suelo el palo en el que los llevaba, de acuerdo a la versión compartida por la usuaria.

Ante la escena, la persona que publicó el video hizo una reflexión sobre la falta de apoyo que a veces padecen los vendedores ambulantes.

"Me quede pensando en lo que pudo sentir, de que no llevaría comida a casa o no tendría para un regalo para sus hijos al día siguiente o medicamentos o que se yo. Compremos y ayudemos a los que más necesitan, son personas que trabajan, no que piden dinero sin hacer nada".