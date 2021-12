'Gamer' paga la hipoteca de sus padres como regalo de Navidad

Entre ellas se pueden contar el ser conductor de Uber o Cabify, repartidor de apps como Glovo, Deliveroo o Uber Eats, Community manager, Analista de big data, desarrollador de apps y por supuesto, ser gamer profesional.

En la década de los noventa, los padres consideraban que jugar videojuegos era solamente una actividad recreativa que no dejaría en ningún momento ganancias económicas, sin embargo, con el pasar de los años la industria se ha convertido en un terreno fértil donde ganar dinero por ser gamer es posible.

Streamer paga la hipoteca a sus padres como regalo de Navidad

Este es el caso de Cody Burnett 'Xposed', un canadiense que logrado hacerse con más de 425 mil seguidores en Twitch y 200 mil más en YouTube, decidió hacer darles a sus padres un regalo excepcional esta Navidad, al pagar la hipoteca de su casa.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que el gamer publicó un video en el que mostró el momento exacto en el que les dio a sus padres su regalo de Navidad, el cual básicamente consistía en el pago de su hipoteca.

"Mis padres han trabajado muy duro para dar a mis hermanos y a mí una infancia increíble. Hoy gracias a la ayuda de todos ustedes puedo pagar su hipoteca", señaló Xposed.

Reacción de padres se vuelve viral

En el clip se puede ver al joven de 25 años, agradecer en una carta el cariño de sus padres para después informarles del pago de su deuda. La reacción de sus progenitores no se hace esperar, ya que, al enterarse de la obra realizada por su hijo, lloran de emoción y posteriormente lo abrazan.

El video ha tenido tal repercusión que rápidamente se volvió viral. De hecho, hasta el momento cuenta con más de 17 mil "Me Gusta", más de mil retuits y más de 408 mil reproducciones.

My parents have worked extremely hard to give my brothers and I am incredible childhood growing up. Today thanks to the support of you all I was able to pay off their mortgage. pic.twitter.com/3RHqt3SFOI